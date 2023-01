Te nietypowe objawy mogą świadczyć o refluksie. Z czym można je pomylić?

Refluks żołądkowo-przełykowy kojarzy nam się ze zgagą i z nieprzyjemnym uczuciem pieczenia w przełyku. Ale może dawać również inne objawy, które zupełnie go nie przypominają. Na co warto zwrócić uwagę i jak rozpoznać, czy mamy do czynienia z refluksem?

Co to jest refluks żołądkowo-przełykowy?

Refluks żołądkowo-przełykowy to cofanie się treści pokarmowej z żołądka do przełyku, które wywołują zaburzenia funkcji zwieracza dolnej części przełyku. To sprawia, że śluzówka przełyku przestaje funkcjonować prawidłowo, staje się nieszczelna, co wywołuje szereg nieprzyjemnych objawów zdrowotnych.

Objawy refluksu żołądkowego

Do najbardziej charakterystycznych objawów refluksu należy zgaga, czyli uczucie palenia i pieczenia w przełyku, a także kwaśne odbijanie. Jest to bardzo nieprzyjemne uczucie, które może pojawić się po spożyciu kwaśnych lub pikantnych potraw, ale może występować również niezależnie od tego, co zjedliśmy danego dnia. Oprócz tego refluks może wywoływać także inne objawy.

Nietypowe objawy refluksu

Do nietypowych objawów refluksu należą:

uczucie pustego odbijania

uczucie pełności w żołądku

chrypka

suchy kaszel



Z czym można pomylić refluks?

Uczucie pełności w brzuchu można pomylić ze wzdęciami. Różnica pomiędzy tymi dwoma objawami polega jednak na tym, że uczucie pełności towarzyszące refluksowi może pojawiać się niezależnie od tego, czy zjedliśmy jakiś posiłek. Często zdarza się, że osoba cierpiąca na refluks budzi się rano z wrażeniem, że ma brzuch pełny jak balon. To zasadnicza różnica, która sygnalizuje, że należy wybrać się do specjalisty.

Jak rozpoznać refluks?

Refluks, który daje mylące objawy, jest wskazaniem do kontroli lekarskiej. Jeśli po przebudzeniu czujemy uczucie pełności w żołądku lub walczymy z niesmakiem, warto wybrać się do internisty. Sygnałem, świadczącym o tym, że cierpimy na refluks, jest także poranne uczucie pustego odbijania się.

Internista może zlecić wykonanie USG brzucha, ale nie uznaje się go za badanie miarodajne. Warto za to zmienić dietę, wykluczyć kwaśne, pikantne i słodkie potrawy z jadłospisu, a także przyjmować leki zobojętniające kwas żołądkowy i zapobiegające cofaniu się treści pokarmowej. Jeśli pomimo takich zmian objawy refluksu nie zmniejszają się, należy wykonać gastroskopię. To jedyna możliwość sprawdzenia, co dzieje się wewnątrz układu pokarmowego i jaka jest przyczyna refluksu.

