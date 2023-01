Nie łącz leków na przeziębienie i grypę z tymi produktami. Skutki mogą być opłakane

Leki na przeziębienie często zawierają kwas askorbinowy oraz paracetamol. Gdy dopada nas infekcja i czujemy się źle, mamy ochotę sięgnąć po wiele różnego rodzaju środków farmakologicznych, by szybko postawić się na nogi. Takie postępowanie może być błędne i nadmiernie obciążyć organizm.

Jakie leki na przeziębienie bierzemy?

W czasie infekcji wirusowej chętnie sięgamy po leki zawierające duże ilości witaminy C. Warto zwracać uwagę, jaka jest rzeczywista zawartość tej witaminy, bo można ją przedawkować, co prowadzi do problemów z układem trawiennym oraz do bólów brzucha. W czasie przeziębienia czy infekcji wirusowej warto przyjmować 1000 mg witaminy C dziennie.

Oprócz tego często wspomagamy się lekami zawierającymi paracetamol lub iburprofen, które pomagają nam obniżyć temperaturę ciała i zwalczyć bóle mięśni. Sięgamy również po tabletki i spraye na ból gardła, a także po aerozole na katar czy popularne mieszanki w saszetkach na grypę.

Z czym nie łączyć leków na przeziębienie?

W czasie przeziębienia i infekcji wirusowej należy ostrożnie stosować leki. Warto pamiętać o następujących zasadach:

nie łączymy niesteroidowych leków przeciwzapalnych , gdy zawierają one tę samą substancję czynną, czyli ibuprofen. W ten sposób można przedawkować dobową dawkę ibuprofenu, a to bardzo niebezpieczne! W przypadku nawracających gorączek należy na zmianę sięgać po leki zawierające ibuprofen i paracetamol, dzięki czemu nie przekroczymy dobowych dawek żadnej z substancji

nie łączymy leków przeciwbólowych z alkoholem, bo mogą doprowadzić do uszkodzenia wątroby

, bo mogą doprowadzić do uszkodzenia wątroby w czasie przyjmowania leków zawierających pseudoefedrynę lepiej nie spożywać dodatkowo produktów bogatych w kofeinę, bo nadmiernie pobudzają one serce

leków na zapalenie zatok nie należy łączyć z syropami przeciwkaszlowymi

środków na grypę rozpuszczalnych w wodzie nie powinno się łączyć z produktami, które obkurczają błonę śluzową nosa

