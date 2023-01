Bolesna choroba kobieca. Jej objawy są często bagatelizowane

Ból podczas menstruacji odczuwa wiele kobiet. Jest on najczęściej związany ze skurczami macicy, które ułatwiają wydalenie z organizmu złuszczającej się śluzówki. Jeżeli ból menstruacyjny przybiera na sile, utrudniając lub uniemożliwiając normalne funkcjonowanie, pojawiają się krwawienia pomiędzy miesiączkami oraz problemy z zajściem w ciążę, to koniecznie trzeba wykonać badania w kierunku endometriozy.

Endometrioza – przyczyny

Wnętrze macicy wyścieła błona śluzowa (endometrium), która cyklicznie się złuszcza, jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia. Endometrium powinno występować jedynie wewnątrz macicy, jednak czasami „wędruje” poza ten narząd układu rozrodczego, rozrastając się w jamie brzusznej i zaburzając funkcjonowanie innych narządów. Endometrioza może rozwinąć się na każdym etapie życia, jednak najczęściej dotyczy młodych kobiet w wieku rozrodczym. Zdarza się, że choroba rozwija się u wkraczających w okres dojrzewania dziewcząt.

Przez dekady kobiety słyszały, że bolesna menstruacja jest normalna i trzeba przetrwać związane z nią dolegliwości. Dzięki nowoczesnej diagnostyce medycznej dowiedziono, że uniemożliwiający funkcjonowanie ból i obfite krwawienia menstruacyjne, nie są normalnymi objawami okresu. Objawy te nie mogą być bagatelizowane, bo zaawansowana choroba nie tylko odbiera radość z życia, ale także może być przyczyną niepłodności.

Jak podaje serwis WebMD: endometrioza może utrudniać zajście w ciążę. Dzieje się tak, jeśli tkanka rosnąca poza macicą uniemożliwia połączenie się komórki jajowej i plemnika. Endometrioza może również uniemożliwić zagnieżdżenie się zapłodnionego jaja w macicy.

Jakie objawy wskazują na endometriozę?

Bardzo uciążliwe objawy menstruacji zawsze są wskazaniem do wizyty u ginekologa. Początkowo endometrioza może powodować nasilenie się dolegliwości bólowych oraz krwawienia w czasie okresu. Kobiety, które cierpią na endometriozę, mogą odczuwać bardzo intensywne skurcze macicy, a także ból miednicy mniejszej, który promieniuje do sromu i ud. Czasami dolegliwości bólowe są tak silne, że całkowicie uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, pomimo przyjęcia odpowiedniej dawki leków przeciwbólowych i rozkurczowych. Do spektrum objawów endometriozy zaliczamy również m.in.:

silny ból krzyża w czasie okresu,

ból podczas defekacji i oddawania moczu,

uporczywy ból głowy podczas miesiączki,

mdłości,

biegunkę i zaparcia,

stopniowe wydłużanie się krwawienia menstruacyjnego,

krwawienia i plamienia pomiędzy miesiączkami.

Objawy endometriozy zależne są od stopnia zaawansowania choroby. Czasami mamy do czynienia z jednym większym skupiskiem endometrium poza jamą macicy, które może wywoływać mniej nasilone dolegliwości. Zdarza się jednak, że skupiska endometrium są rozsiane w kilku miejscach, zaburzając funkcjonowanie różnych narządów, co powoduje bardzo silny ból, krwawienia wewnętrzne, a także stan zapalny. Czasami endometrioza przebiega również bezobjawowo i jest diagnozowana na etapie szukania przyczyn problemów z zajściem w ciążę. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, tym mniejsze szkody w organizmie poczyni wzrastające poza jamą macicy endometrium. W leczeniu endometriozy stosowane są leki hormonalne; choroba może być także leczona chirurgicznie.

Czytaj też:

Endokobiety przerywają milczenie. „Trudno wytłumaczyć chorobę, o której sami lekarze mało wiedzą”Czytaj też:

Czy dieta pomoże chorym na endometriozę? Pacjentka: „Łykałam lawę z wulkanu”