Jak leczyć otyłe dzieci? Nowe amerykańskie wytyczne mogą dziwić

Otyłość to ciężka przewlekła nawracająca choroba. Prowadzi do około 200 poważnych powikłań, skraca życie i obniża jego jakość. Cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, wiele nowotworów – to tylko niektóre z konsekwencji otyłości.

Otyłość u dzieci i nastolatków trzeba leczyć

Rodzicom dzieci w wieku 12 lat z nadwagą lub otyłością – definiowaną jako BMI na poziomie 95 percentyla lub wyższym – należy zaoferować opcje przyjmowania leków odchudzających, a u starszych nastolatków należy rozważyć operację bariatryczną – wskazują lekarze z Amerykańskiej Akademii Pediatrii. Wcześniejsze zalecenia koncentrowały się na zaleceniach dotyczących zdrowego odżywiania, z mniejszą uwagą na leki obniżające wagę lub operacje bariatryczne u młodych ludzi.

Potrzebne są kompleksowe działania

Według nowych wytycznych, u dzieci, które osiągną progowe wartości BMI lekarze powinni przeprowadzić pełne badania fizykalne i zlecić badania krwi, aby uzyskać pełniejszy obraz stanu zdrowia. Zaleca się również monitorowanie ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu u pacjentów z nadwagą lub otyłością, zwłaszcza po osiągnięciu wieku 10 lat. Zwrócono też uwagę, jak ważne jest wsparcie rodzin w leczeniu otyłości, aby pomóc wdrożyć zdrowe nawyki żywieniowe i skuteczne ćwiczenia fizyczne.

„Model intensywnego wsparcia obowiązywałby przez całe dzieciństwo i okres dojrzewania, w połączeniu ze skierowaniami na leki odchudzające lub operacje bariatryczne w razie potrzeby, gdy dzieci osiągną wiek 12 lub 13 lat” – wskazują lekarze z Amerykańskiej Akademii Pediatrii.

Leki stosowane w terapii otyłości dla dzieci i młodzieży

W 2020 roku amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła liraglutyd (Saxenda) do stosowania w terapii otyłości u nastolatków. W 2022 – roku kapsułki o przedłużonym uwalnianiu fenterminy i topiramatu (Qsymia) do przewlekłego kontrolowania masy ciała u pacjentów w wieku 12 lat i starszych oraz zastrzyki z semaglutydu (Wegovy) dla tej samej grupy wiekowej.

Czytaj też:

Jak spać, żeby nie przytyć? Sprawdź, czym jest „tłuszczowa klątwa niewyspanego skowronka”Czytaj też:

Te 4 nawyki żywieniowe mogą wydłużyć twoje życie