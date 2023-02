Nowe standardy leczenia bólu w Polsce. Minister zdrowia zapowiedział zmiany

W konferencji poza ministrem zdrowia udział wzięli: rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, konsultant krajowa medycyny rodzinnej prof. Agnieszka Mastalerz-Migas oraz prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska. Na miejscu nie zabrakło przedstawicieli Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, który jest jedną z większych placówek medycznych w Polsce. Zatrudnia ponad 5400 pracowników i prowadzi ponad 40 klinik i poradni.

Nowe standardy leczenia bólu w Polsce

Minister zdrowia zapowiedział na konferencji nowe rozporządzenie w sprawie standardu leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. – Opublikowane dziś rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu to bardzo ważny dokument dla 8,5 mln cierpiących osób. Do bólu nie można się przyzwyczajać, trzeba go leczyć – powiedział Adam Niedzielski.

Standard organizacyjny leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych to efekt współpracy trzech podmiotów: Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Fundacji Eksperci dla Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia.

– Rozporządzenie to gwarancja uprawnień pacjenta do leczenia bólu, niezależnie od przyczyny, wieku czy miejsca zamieszkania – mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Leczenie bólu. Co zmieni się w praktyce?

W nowych standardach pierwszym elementem ma być cena bólu przez wywiad lekarski i badania. Wywiad powinien koncentrować się na przyczynach i natężeniu bólu (z użyciem określonych rozporządzeniem skal), charakterze i okolicznościach jego występowania. Lekarz powinien zapytać też o dotychczasowe leczenie, dolegliwości wynikające z bólu oraz ich wpływ na jakość życia. Istotność tego kroku podkreśliła Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska.

Jako obligatoryjny element dokumentacji medycznej od teraz ma pojawić się także karta oceny natężenia bólu, dołączona do historii choroby pacjenta. Według konsultant krajowej medycyny rodzinnej prof. Agnieszki Mastalerz-Migas, zmiana ta „podniesie standard życia milionów osób zmagających się z bólem”. Na ból przewlekły cierpi 27 proc. dorosłych osób w Polsce, w tym 55 proc. osób powyżej 55 roku życia.

