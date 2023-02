Te choroby mogą prowadzić do zapalenia naczyń i utraty wzroku. Na jedną z nich cierpi Ashton Kutcher

Ashton Kutcher, popularny hollywoodzki aktor, znany m.in. z filmów jak "U ciebie czy u mnie?", "Fałszywa dwunastka" czy "Córka mojego szefa" przyznał, że cierpi na rzadką chorobę autoimmunologiczną, powodującą zapalenie naczyń. Aktor zmagał się z nawracającymi i silnymi migrenami, a z biegiem czasu zaczął mieć poważne problemy ze wzrokiem oraz z koordynacją wzrokowo-ruchową.

„Miałem dziwną, bardzo rzadką postać zapalenia naczyń, która pozbawiła mnie wzroku, słuchu i poczucia równowagi. Odbudowanie tego wszystkiego zajęło mi około roku” – wyznał aktor w programie National Geographic "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge". Dziś stan aktora jest stabilny, choć przyznaje wprost, że nie wie, czy jeszcze kiedykolwiek będzie dobrze widział lub chodził.

Na co choruje Ashton Kutcher?

U aktora zdiagnozowano rzadką postać choroby autoimmunologicznej. Nie wiadomo, jakiej dokładnie, ponieważ aktor nie udzielił takiej informacji. Przyznał jednak, że choroba praktycznie go unieruchomiła i sprawiła, że stał się zależny od pomocy innych osób.

Objawy zapalenia naczyń mogą wywołać różne choroby, m.in. zespół Cogana, toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjögrena czy choroba choroba Behceta. Co ważne, w przypadku chorób o podłożu immunologicznym, objawy mogą pojawić się nagle w ciągu kilku dni lub stopniowo rozwijać przez wiele tygodni.

Co to jest zapalenie naczyń?

Zapalenie naczyń to choroby, w przebiegu których toczy się stan zapalny w obrębie naczyń krwionośnych, co powoduje ich niedokrwienie. W zależności od tego, z jakim rodzajem choroby mamy do czynienia, objawy mogą dotyczyć jednego narządu (np. zapalenia aorty), jak i różnych naczyń (np. w przebiegu zespołu Bahceta).

Podział zapalenia naczyń

Wyróżnia się:

zapalenia dużych naczyń – np. olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

zapalenia średnich naczyń – np. choroba Kawasaki

zapalenia małych naczyń – np. mikroskopowe zapalenie naczyń

Zapalenie naczyń może wystąpić również w przebiegu chorób układowych, m.in. tocznia, sarkoidozy czy reumatoidalnego zapalenia naczyń.

Jak rozpoznać zapalenie naczyń?

Na diagnostykę do lekarza należy się zgłosić w przypadku nawracających i silnych migren, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Sygnałem alarmowym są także problemy ze słuchem, szumy uszne, trudności z koordynacją ruchową, ale również osłabienie, utrata apetytu, nawracające gorączki, które nie mają związku z żadną infekcją wirusową.

Na czym polega leczenie zapalenia naczyń?

Choroby autoimmunologiczne wywołujące zapalenie naczyń mogą dawać różne objawy. Z tego względu stosuje się różne rodzaje leczenia, najczęściej obejmujące podawanie leków przeciwhistaminowych, hamujących reakcje zapalne w organizmie. Stosuje się także leki immunosupresyjne (cyklofosfamid), czasem zabiegi plazmaferezy.

Czytaj też:

Jak rozpoznać fibromialgię? Na tę chorobę cierpi Lady GagaCzytaj też:

Nie śpisz przez okrągłą dobę? Możesz zachowywać się jak po alkoholu