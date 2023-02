Co jeść, by obniżyć poziom kortyzolu? Te produkty są dobre na nerwy

O kortyzolu mówi się, że jest to hormon stresu. Rzeczywiście, gdy jesteśmy zestresowani, jego poziom szybko rośnie, co zwiększa szybkość reakcji organizmu i motywuje nas do działania. Możemy wtedy szybciej kojarzyć fakty i podejmować decyzje, wydaje nam się, że jesteśmy bystrzejsi i bardziej energiczni. Stale wysoki poziom kortyzolu nie jest jednak dla organizmu korzystny, ponieważ rozregulowuje gospodarkę hormonalną i obciąża serce.

Co to jest kortyzol?

Kortyzol to hormon steroidowy, który odpowiada za stężenie glukozy we krwi. Jego poziom może wzrastać na skutek różnych czynników, m.in. stresu, nadmiaru emocji, ale także nieodpowiedniego sposobu odżywiania, a nawet ciąży. Wysoki poziom kortyzolu pobudza organizm i sprawia, że zaczyna on pracować wydajniej. Na skutek stresu lub nadmiaru wrażeń możemy zaobserwować pobudzenie psychoruchowe: nasze źrenice się rozszerzają, serce pracuje szybciej i pompuje więcej krwi, mięśnie stają się sprawniejsze, a ruchy bardziej energiczne.

Czym grozi wysoki poziom kortyzolu?

Wysoki poziom kortyzolu może rozregulować gospodarkę hormonalną, przyczynić się do odkładania nadmiernej tkanki tłuszczowej, a także otyłości brzusznej. Co więcej, stale podwyższony poziom kortyzolu może doprowadzić do wzrostu poziomu glukozy w organizmie i hiperglikemii.

Co jeść, by obniżyć poziom kortyzolu (hormonu stresu)?

Jeśli jesteśmy nadmiernie zestresowany lub przemęczeni i chcemy obniżyć poziom kortyzolu, powinniśmy włączyć do jadłospisu następujące produkty:

gruszki i jabłka, które są źródłem błonnika, przeciwutleniaczy, a także witaminy C

zielone warzywa, bogate w antyoksydanty i flawonoidy

tłuste ryby morskie, bogate w kwasy Omega-3, które obniżają ciśnienie krwi

orzechy, zawierające witaminy z grupy B, doskonale wpływające na układ nerwowy i obniżające poziom stresu

strączki, bogate w białko, ale też magnez dobrze wpływający na pracę układu nerwowego

Zrezygnuj z cukru i fast foodów

Słodycze, słodkie wyroby cukiernicze bogate w cukier i węglowodany proste podnoszą poziom glukozy w organizmie. Jeśli już i tak jest on podwyższony z powodu stresu, spożywając je, wpadamy w błędne koło i pogarszamy swoją kondycję fizyczną. Z tego względu należy wykluczyć je z diety, podobnie jak słodkie napoje czy alkohol.

Niewskazane są także produkty, które zawierają tłuszcze typu trans, rozregulowujące gospodarkę lipidową i mogące wywołać hipercholesterolemię. To między innymi fast foody, dania typu instant, ale też słone przekąski, z którymi należy się pożegnać.

