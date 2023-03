European Head and Neck Society (EHNS) Awards – najwyższe odznaczenie towarzystwa dla prof. Wojciecha Golusińskiego

Nagrody EHNS Awards przyznawane są po wnikliwej analizie zasług na rzecz rozwoju onkologii głowy i szyi. Nagrodzeni to osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do merytorycznego rozwoju towarzystwa. Od 2018 r. wyróżniono w ten sposób 12 znakomitych ekspertów w dziedzinie head&neck z całego świata. Na uwagę zasługuje transparentność przyznawania tej nagrody. Stanowi ona wyraz uznania ze strony wszystkich towarzystw skupiających się w ramach EHNS.

Prof. Golusiński odebrał tę zaszczytną nagrodę z rąk obecnego prezydenta European Head and Neck Society na tegorocznym kongresie towarzystwa w Lizbonie.

Profesor Wojciech Golusiński był jednym z założycieli towarzystwa European Head and Neck Society, a przez pięć ostatnich lat pełnił funkcję jego prezydenta. Został wybrany na tę funkcję po 4-letniej kadencji na stanowisku sekretarza generalnego, a wcześniej oficera-laryngologa. Kadencja prezydencka prof. Golusińskiego przypadła na trudny czas pandemii, co nie wpłynęło jednak na spadek aktywności naukowej i organizacyjnej prowadzonego przez niego towarzystwa.

W tym trudnym czasie udało się stworzyć nowe kierunki rozwoju, takie jak:

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy,

w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy, Platformę EU-Robot – edukacyjną i promocyjną technik małoinwazyjnych w chirurgii głowy i szyi, szczególnie w oparciu o chirurgię robotową,

– edukacyjną i promocyjną technik małoinwazyjnych w chirurgii głowy i szyi, szczególnie w oparciu o chirurgię robotową, Platformę edukacyjną online – wyrównującą szanse edukacyjne młodym lekarzom i naukowcom z całej Europy, prezentowane są tam wykłady na najwyższym poziomie, przedstawiając kanony wiedzy z zakresu onkologii głowy i szyi z jednej strony, z drugiej nowe technologie i kierunki współczesnej diagnostyki i leczenia nowotworów głowy i szyi.

Zmieniając formułę flagowych europejskich kongresów i kursów na wersję online zachowany został wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny dzięki determinacji zarządu. W trakcie ostatniej kadencji zarząd, na czele z prof. Golusińskim, nawiązał nowe kontakty i współpracę, które kontynuowane są do dnia dzisiejszego i stanowią podstawę do realizacji nowych badań wieloośrodkowych, tworzenia wspólnych artykułów naukowych, a także organizowania nowych projektów badawczych i konferencji, kongresów i kursów, którego organizatorami są przedstawiciele różnych towarzystw naukowych ściśle ze sobą współpracujących na rzecz podnoszenia jakości usług medycznych i rozwoju medycyny.

Przez te pięć lat udało się Profesorowi Golusińskiemu skonsolidować różne towarzystwa europejskie zajmujące się nowotworami głowy i szyi. Obecnie głównymi partnerami EHNS są ESTRO, ESMO, CE-ORL, IAOO, IFHNOS, a także wiele innych krajowych towarzystwa laryngologicznych, których działalność lokalna jest coraz bardziej widoczna na arenie międzynarodowej.

EHNS – o organizacji

Z początkiem 2006 roku w Brukseli komitet założycielski podpisał oficjalne dokumenty, które pozwoliły utworzyć European Head and Neck Society czyli Europejskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi.

Główne cele EHNS to popularyzacja wiedzy na temat wszystkich aspektów dotyczących nowotworów głowy i szyi. Wspieranie najwyższych standardów badań naukowych, edukacji, profilaktyki, leczenia i opieki chorych na nowotwory głowy i szyi. Ta międzynarodowa organizacja skupia lekarzy wielu specjalności, którzy w codziennej praktyce zajmują się leczeniem nowotworów głowy i szyi np. laryngologów, chirurgów głowy i szyi, chirurgów szczękowo-twarzowych, chirurgów onkologicznych, chirurgów plastycznych, radioterapeutów, onkologów klinicznych, radiologów, patologów, przedstawicieli innych zawodów medycznych, np. logopedów, fizjoterapeutów, pielęgniarki onkologiczne, psychologów, dietetyków i pracowników socjalnych oraz organizacje pacjentów, które wspierają chorych z rozpoznanym nowotworem głowy i szyi na każdym etapie leczenia, od diagnozy po rehabilitację.

Co dwa lata EHNS organizuje Europejską Konferencję – European Congress on Head and Neck Oncology w dużych miastach europejskich. Zarząd zapewnia racjonalną rotację geograficzną miejsca konferencji. Na przestrzeni paru lat obserwujemy dynamiczny wzrost liczby uczestników, reprezentujących różne dziedziny medycyny, którzy biorą czynny udział w różnych formach edukacyjnych europejskiej konferencji.

EHNS zarejestrowane jest w Belgii, zgodnie z unijnym prawem. W skład EHNS wchodzą narodowe, interdyscyplinarne towarzystwa naukowe oraz członkowie indywidualni. Na dzień dzisiejszy EHNS zrzesza 27 europejskich narodowych towarzystw naukowych, które reprezentują 31 krajów oraz 2562 członków z całej Europy i nie tylko.

EHNS dał merytoryczne podstawy i wprowadził w całej Europie nowoczesny program profilaktyki nowotworów głowy i szyi – „Make Sense Campaign”, który co roku organizuje we wrześniu Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, zwracając uwagę na zagrożenia i zmianę profilu pacjenta chorującego na nowotwory głowy i szyi.

EHNS wytycza najwyższe standardy leczenia w tej grupie nowotworów, proponując na łamach wysoko recenzowanych czasopism naukowych rekomendacje dotyczące leczenia nowotworów głowy i szyi.