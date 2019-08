Oddech to życie. Bezpłatne badania spirometryczne w ramach kampanii Płuca Polski

Kaszel i trudności z oddychaniem nie są pożądane podczas pobytu w kinie. Z kolei częste odczuwanie zadyszki i brak tchu mogą być istotną oznaką poważnej choroby. W kinie możemy przysłuchać się nie tylko własnemu oddechowi, ale także oddechowi innych ludzi. Dlatego też narodził się pomysł przeniesienia edukacji na temat chorób płuc do sal kinowych.

Oddech to życie

Przez cały tydzień od piątku 23 września br. widzowie wybranych kin będą mogli obejrzeć spot edukacyjny pt. „Oddech to życie”. Pokazuje on historie dwóch pacjentów, którzy zmagają się z dwiema różnymi chorobami: przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) oraz idiopatycznym włóknieniem płuc (IPF). Spot zwraca uwagę na pewne charakterystyczne objawy, które mogą sygnalizować problemy ze zdrowiem dróg oddechowych, a szczególnie z płucami. Zachęca zatem do odbywania regularnych badań profilaktycznych.

„Gdy gasną światła przed seansem filmowym, często jesteśmy sam na sam z naszym oddechem. Ważne, abyśmy nauczyli się go słuchać i nie ignorowali sygnałów, które dają nam nasze płuca” – komentuje prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, ekspert kampanii Płuca Polski, Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Bezpłatne badania spirometryczne – gdzie i kiedy je wykonać?

Emisji spotu towarzyszyć będzie możliwość bezpłatnego wykonania spirometrii. Takie badanie jest pierwszym krokiem, który może pomóc w diagnostyce przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) oraz idiopatycznego włóknienia płuc (IPF). Z badania będzie mógł skorzystać każdy, kto w podanych dniach odwiedzi następujące kina Helios:

W poniedziałek 26 sierpnia – Galeria Echo w Kielcach



We wtorek 27 sierpnia – Centrum Riviera w Gdyni



W czwartek 29 sierpnia – Galeria Sukcesja w Łodzi.

Kampania Płuca Polski skupia się na podnoszeniu świadomości społeczeństwa na temat chorób płuc, m.in. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i idiopatycznego włóknienia płuc (IPF). POChP zajmuje 4. miejsce na liście najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. Głównym czynnikiem ryzyka zachorowań jest dym tytoniowy odpowiedzialny za 90% przypadków zachorowań.