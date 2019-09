Ta smaczna przekąska zapobiega tyciu wraz z wiekiem. Możesz sięgać po nią codziennie

Orzechy to zdecydowanie jedne z najzdrowszych produktów, po jakie możemy sięgać. Potwierdziły to wcześniejsze badania, które wykazały m.in., że codzienne spożywanie orzechów może zmniejszać ryzyko chorób, takich jak cukrzyca i rak oraz zmniejszać ryzyko śmiertelności z dowolnej przyczyny. Ponieważ są pełne zdrowych kwasów tłuszczowych, powinny także korzystnie wpływać na zachowanie masy ciała. I jak widać, nauka to potwierdza. Nowe badania ukazały się w czasopiśmie BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Porcja orzechów dla dobrego zdrowia i zgrabnej figury

Badacze przeanalizowali dane dotyczące masy ciała, diety i wzorców ćwiczeń w trzech grupach osób. Łącznie było to prawie 150 tys. osób, a testy trwały od 1986 do 2011 roku. Uczestnicy byli wolni od jakichkolwiek chorób przewlekłych na początku badania. Co 4 lata w ankiecie odpowiadali na pytania dotyczące swojej wagi i spożycia orzechów. Porcję tego produktu stanowiło 28 g. Naukowcy ocenili również wzorce ćwiczeń uczestników za pomocą kwestionariuszy co 2 lata.

Analiza wykazała, że ​​zwiększenie dziennego spożycia orzechów o połowę porcji wiązało się z mniejszym ryzykiem przybrania 2 lub więcej kilogramów masy w ciągu 4 lat.

Również ten sam wzrost spożycia orzecha o połowę wiązał się ze zmniejszonym o 15 proc. ryzykiem otyłości. Ponadto przejście od braku jedzenia orzechów do spożywania co najmniej połowy porcji dziennie wiązało się z zapobieganiem przyrostowi masy ciała o 0,74 kg i niższym ogólnym ryzykiem umiarkowanego przyrostu masy ciała i otyłości.

Wreszcie konsekwentne zwiększanie spożycia orzechów o połowę dziennej porcji wiązało się z niższym o 23 proc. ryzykiem uzyskania 5 lub więcej kilogramów i niższym ryzykiem otyłości w tym samym okresie.

Chociaż jest to badanie obserwacyjne, a badacze nie mogą ustalić związku przyczynowego, wskazują na pewne potencjalne mechanizmy, które mogłyby wyjaśnić wyniki. Nie chodzi tylko o to, że orzechy są dobrym źródłem błonnika. Ich chrupanie samo w sobie wymaga sporo wysiłku, co może tłumaczyć brak ochoty na podjadanie później.

