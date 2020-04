Naukowcy ustalili czynniki związane z lepszym zdrowiem

Jedno z głównych pytań, które od lat zajmują badaczy i pracowników służby zdrowia, brzmi: w jaki sposób ludzie mogą pozostać tak zdrowi, jak to tylko możliwe? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wiele czynników składa się na stan zdrowia danej osoby. Jednak istnieje kilka czynników związanych ze stylem życia, które mogą wpływać na stan zdrowia danej osoby. Obejmują one dietę, masę ciała, higienę snu, poziom aktywności fizycznej oraz stosowanie substancji takich jak alkohol i tytoń.

Badanie nad stylem życia

W nowym badaniu, którego wyniki pojawiły się w JAMA Internal Medicine, przeanalizowano, które profile stylu życia i czynniki modyfikowalne są związane z największą liczbą lat wolnych od chorób przewlekłych. Głównym autorem artykułu jest dr Solja Nyberg z Uniwersytetu Helsińskiego w Finlandii. Co ustaliła grupa badaczy?

Pierwszym czynnikiem stylu życia, który wyróżniał się jako związany z dobrym zdrowiem, był wskaźnik masy ciała (BMI) poniżej 25. Jest to wynik, który zdaniem National Institutes of Health (NIH) wskazuje na „normalną” wagę. Oprócz BMI poniżej 25, osoby, które dłużej pozostawały wolne od choroby, miały również w profilu co najmniej dwa z następujących trzech czynników stylu życia:

nie paliły tytoniu,

utrzymywały aktywność fizyczną,



umiarkowanie piły alkoholu.

W swoim artykule badawczym badacze podają również, że „ludzie z bardziej korzystnym wynikiem w zakresie zdrowego stylu życia byli młodsi i prawdopodobnie mieli wyższy status społeczno-ekonomiczny”.

