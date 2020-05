Wysokie zarobki obniżają stres, ale nie chronią przed chorobami serca

Badania opublikowane w czasopiśmie Journal of American Heart Association wykazały, że chociaż wzrost dochodu poprawił zdrowie psychiczne, wyniki kardiometaboliczne badanych osób były gorsze. „Pięcie się w górę nie zawsze jest korzystna dla zdrowia kardiometabolicznego, nawet jeśli poprawia sytuację ekonomiczną i zdrowie psychiczne” – powiedział dr Greg Miller, autor badań i współzałożyciel Fundacji Badań Zdrowia Centrum na Northwestern University w Illinois.

Jak pokazują prace, korzyści zdrowotne wynikające z bogacenia się zależą w pewnym stopniu od tego, jak ktoś osiąga wysoki status społeczno-ekonomiczny.

Jak status wpływa na zdrowie serca?

Zespół kardiometaboliczny obejmuje takie stany, jak wysoki poziom cukru we krwi, wysokie ciśnienie krwi, większy poziom tkanki tłuszczowej w talii i nieprawidłowy poziom cholesterolu. Ci, którzy próbują poprawić swój status społeczno-ekonomiczny, mogą prowadzić styl życia, który przyczynia się do tych czynników ryzyka. Często koncentrują się na pracy lub zadaniach, które muszą wykonać, aby osiągnąć sukces kosztem swojego zdrowia. Czynniki ryzyka kardiometabolicznego są zależne od stylu życia. Osoby mocno zajęte pracą mogą mieć problemy z dopasowaniem ćwiczeń do już i tak napiętego harmonogramu, jeść gotowe posiłki lub przetworzoną żywność.

„Gdy ludzie wspinają się po drabinie społecznej i poprawiają swój status ekonomiczny, powinni również pamiętać o tym, aby zwrócić uwagę na problemy związane ze stylem życia. Chodzi tu przede wszystkim o: zaprzestanie palenia lub unikanie go, dbanie o ciśnienie krwi, kontrolowanie poziomu cukru we krwi, kontrolowanie swojej wagi i zdrowy styl życia, który obejmuje regularną aktywność fizyczną” – powiedział dr Robert Harrington, kardiolog interwencyjny i kierownik katedry medycyny na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii.

