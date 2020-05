Czy istnieje związek między zakażeniami krwi a rakiem jelita grubego?

Niedawne badanie wykazało, że beztlenowe bakteryjne infekcje krwi są związane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego. Badanie, które naukowcy zaprezentują na Europejskim Kongresie Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych, może pomóc lekarzom w lepszym badaniu przesiewowym w kierunku raka jelita grubego.

Rak jelita grubego występuje w okrężnicy lub odbytnicy. Według Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) jest to trzeci najczęstszy rodzaj raka w Stanach Zjednoczonych. Około 90 proc. przypadków występuje u osób w wieku 50 lat lub starszych. Oprócz wieku, czynniki ryzyka obejmują historię raka jelita grubego w rodzinie, niektóre zespoły genetyczne, otyłość, brak ćwiczeń fizycznych, dietę ubogą w owoce i warzywa oraz choroby zapalne jelit.

Bakterie beztlenowe, w przeciwieństwie do bakterii tlenowych, nie wymagają tlenu do funkcjonowania. Są normalną częścią ludzkiego ciała, istniejącą w różnych lokalizacjach, w tym w jelitach. Autorzy nowego badania zauważają, że wcześniejsze badania łączyły określone typy bakterii beztlenowych z rakiem jelita grubego. Naukowcy chcieli dokładniej zbadać to zagadnienie za pomocą badań na dużą skalę.

Co pokazały badania?

Badanie odbyło się w dwóch regionach Danii w latach 2007–2016. Do analizy zespół zebrał dane na temat 45 760 zakażeń krwi, w tym informacje na temat rodzaju patogenów obecnych we krwi uczestników. Autorzy porównali te informacje z danymi z bazy danych duńskiej grupy raka jelita grubego. W szczególności szukali nowych przypadków raka jelita grubego, zwłaszcza tych, które powstały w wyniku infekcji krwi którąkolwiek z bakterii już powiązanych z rakiem jelita grubego. Z 45 760 osób, które miały bakteryjne zakażenie krwi, u 492 (1,1 proc.) rozwinął się rak jelita grubego. Spośród nich 241 (0,5 proc.) było w pierwszym roku od bakteryjnego zakażenia krwi.

Autorzy badania stwierdzili, że beztlenowe bakteryjne zakażenia krwi były związane ze znaczącym wzrostem ryzyka raka jelita grubego. Tylko 0,5 proc. grupy kontrolnej, która nie miała infekcji bakteryjnej, rozwinął raka jelita grubego, w porównaniu z przeszło 20 proc. tych, którzy mieli infekcję C. septicum. Odkrycie infekcji krwi niektórymi bakteriami beztlenowymi może potencjalnie skutkować zaleceniem badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego u określonych osób. Chociaż wyniki są interesujące, badania te czekają na prezentację na konferencji naukowej.

