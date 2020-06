Ta prosta sztuczka dobrze wpływa na pamięć. Możesz ją zrobić w każdej chwili

Związane z wiekiem kłopoty z pamięcią mogą być nieuniknione, ale to nie znaczy, że nie możesz się bronić. Następnym razem, gdy będziesz usiłował sobie coś przypomnieć... spróbuj zamknąć oczy.

Jak łatwo przywołać wspomnienia?

Kiedy brytyjscy badacze kazali ludziom oglądać filmy krótkometrażowe, a następnie przywoływać szczegóły, odpowiadając na serię pytań, ci, którzy zostali pouczeni, aby mieć zamknięte oczy, odpowiadali poprawnie o 23 procent częściej niż ludzie, którym powiedziano, aby mieli oczy otwarte. Odkrycia, opublikowane w czasopiśmie Legal and Criminological Psychology, stanowią uzupełnienie materiału sugerującego, że wyeliminowanie otaczających zakłóceń może pomóc bardziej skoncentrować się na zapamiętywaniu ważnej informacji.

„Zamykając oczy, zmniejszasz obciążenie poznawcze mózgu. Rozproszenia są blokowane, co pomaga ci skupić się na zadaniu” – mówi główny autor badania i wykładowca psychologii z Aston University, dr Robert Nash. Zamknięcie oczu może również pomóc w stworzeniu mentalnego obrazu rzeczy, którą próbujesz sobie przypomnieć: kiedy nie jesteś zmuszony patrzeć na to, co dzieje się przed tobą, łatwiej jest mózgowi odtworzyć obraz tego, co próbujesz sobie przypomnieć. Badanie zostało przeprowadzone, aby dowiedzieć się więcej o technikach, które mogą pomóc naocznym świadkom lepiej przywoływać szczegóły związane z przestępczością. Ale zamknięcie oczu jest prawdopodobnie równie skuteczne w codziennych sytuacjach, co na rozprawie sądowej.

