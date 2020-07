Sąsiedztwo z dzieciństwa ma wpływ na całe dorosłe życie? Zaskakujące odkrycia naukowców

Wiedząc o tej nierówności zdrowotnej, badacze chcieli zrozumieć, w jaki sposób osoby mieszkające w mniej zamożnych dzielnicach osiągają w przyszłości gorsze wyniki zdrowotne. Ostatnie badania ujawniły jeden potencjalny sposób, w jaki sąsiedztwo z dzieciństwa może wpływać na twoje zdrowie w nadchodzących latach. Otóż może to zrobić, zmieniając regulację aktywności twoich genów.

Czym jest regulacja aktywności genów?

Regulacja genów lub „epigenetyka” to proces włączania lub wyłączania genów. To ważna część tego, jak nasze ciała rozwijają się w czasie. Na przykład pewna grupa genów jest włączana w celu zwiększenia produkcji hormonów w okresie dojrzewania. Zestaw sposobów, w jakie twoje geny są regulowane, nazywamy „epigenomem”. Odkryto, że dzieci wychowane w społecznościach dotkniętych większą deprywacją ekonomiczną, fizycznym zniszczeniem, rozłączeniem społecznym i niebezpieczeństwem, wykazywały różnice w stosunku do swoich rówieśników w swoich epigenomach.

Jest to zgodne z wcześniejszymi badaniami, takimi jak badanie ponad 1000 starszych osób dorosłych mieszkających w USA, które wykazało, że ludzie żyjący w społecznościach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji wykazują różnice w regulacji genów związane z chronicznym stresem i stanem zapalnym. Ponownie oba były związane ze słabym zdrowiem. Nie wiadomo jeszcze, czy różnice epigenetyczne, które widzieliśmy u młodych dorosłych, są trwałe, czy też można je zmodyfikować – nadal będzie to badane. Jest to jednak ważnym przypomnieniem, że nasze geny i to, gdzie jesteśmy wychowani, współpracują ze sobą, aby kształtować nasze zdrowie.

