American Cancer Society: szczepienia przeciw HPV powinny rozpocząć się w wieku 9 lat

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), najpowszechniejszej choroby przenoszonej drogą płciową w Stanach Zjednoczonych, lekarze zwykle zalecają rutynowe szczepienia przeciwko wirusowi HPV we wczesnym wieku. Prowadzi to do większych szans na ukończenie serii w terminie i zmniejszenie liczby przypadków raka. W rezultacie American Cancer Society (ACS) niedawno wezwało lekarzy do wykonywania szczepionki w wieku od 9 lat.

Obowiązek szczepienia na HPV

Zalecenia dotyczące rozpoczynania szczepień przeciwko HPV u 11- i 12-latków obowiązują od 2007 r., Zgodnie z Komitetem Doradczym Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) ds. Praktyk Szczepień (ACIP). ACIP jest najwyższym autorytetem w zakresie polityki szczepień w USA. Niemniej jednak lekarze przyznali, że wskaźniki szczepień wzrosłyby, gdyby rutynowe szczepienia przeciwko wirusowi HPV były podawane młodszym dzieciom, poczynając od 9 roku życia. W komunikacie prasowym ACS ogłosiło swoje zaktualizowane zalecenie z 2019 r. z wytycznymi opublikowanymi 8 lipca w CA: Cancer Journal for Clinician.

Wśród zaleceń w dokumencie podkreślono obniżenie minimalnego wieku szczepienia przeciwko HPV, aby zmniejszyć liczbę zachorowań na raka. Nowy artykuł radzi, aby zarówno chłopcy, jak i dziewczęta w wieku od 9 do 12 lat otrzymali dwie dawki szczepionki przeciwko HPV.

„Badania zaczynają wykazywać, że coraz więcej rodziców zgadza się na szczepienia, które zaczynają się w wieku od 9 do 10 lat. Młodsze dzieci są również bardziej skłonne do ukończenia serii niż te, które rozpoczynają szczepienia w wieku od 11 do 12 lat” – mówi dr Debbie Saslow, naczelna autorka książki Aktualizacja wytycznych ACS 2020. „Zaleca się, aby dzieci, które otrzymają pierwszą dawkę w wieku 15 lat lub starszym, otrzymały trzy dawki w celu uzyskania lepszych wyników” – dodała.

