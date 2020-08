Mutacje powstałe w kwasie sialowym uczyniły ludzi podatnymi na tę chorobę

Nowe badania ujawniły dowody na to, że mutacje powstałe między 600 000 a 2 milionami lat temu były częścią kompleksu adaptacji, które mogły nieumyślnie uczynić nas podatnymi na choroby zapalne, a nawet inne patogeny. Międzynarodowy zespół naukowców porównał około tysiąca ludzkich genomów z kilkoma naszymi wymarłymi kuzynami, neandertalczykami i denisowianami, aby uzupełnić brakujące szczegóły dotyczące ewolucji materiału pokrywającego komórki ludzkiego ciała.

Mutacje w kwasie sialowym

Kwasy sialowe to zróżnicowana grupa węglowodanów, które kwitną jak liście z czubków białek pokrywających powierzchnię ludzkich komórek. Od jakiegoś czasu wiemy, że gen w wersji Neu5Gc kwasu sialowego jest w nas uszkodzony. Wiele różnych wirusów i bakterii dostaje się do naszych komórek, chwytając meszek kwasu sialowego, z których wiele infekuje ludzi. Tyczy się to chorób takich jak cholera, ospa, grypa i koronawirusy.

„Większość koronawirusów infekuje komórki w dwóch etapach – najpierw poprzez rozpoznanie obfitych kwasów sialowych jako miejsc wiązania, aby uzyskać przyczółek, a następnie wyszukanie receptorów białkowych o wyższym powinowactwie, takich jak ACE2” – powiedział lekarz Ajit Varki dla magazynu Science.

Naukowcy wcześniej spekulowali, że ta mutacja została wybrana u ludzi, aby utrudnić niszczycielskim pasożytom malarii, takim jak Plasmodium knowlesi, przyczepianie się do czerwonych krwinek. Ponieważ szympansy zachowują gen Neu5Gc, mutacja musiała nastąpić w ciągu ostatnich 6 milionów lat. Jednak mutacja, która chroni nas przed ekspansją malarii, związana z takimi stanami, jak astma i choroba Alzheimera, co zwiększa prawdopodobieństwo, że ochrona przed wyniszczającą chorobą naraża nas na inne schorzenia. Wydaje się więc, że ewolucja spełniła swoje zadanie, ale nie zrobiła tego idealnie.

Badania te zostały opublikowane w Genome Biology and Evolution.