Ten rodzaj ruchu złagodzi objawy chorób serca. Uświadom o tym najbliższych!

Badania przedstawione na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) 2020 wykazały, że zarówno pozycje jogi, jak i techniki oddechowe mogą pomóc pacjentom z migotaniem przedsionków w radzeniu sobie z objawami.

Co to jest migotanie przedsionków?

Migotanie przedsionków jest częstym zaburzeniem rytmu serca, określanym także jako AFib. Co czwarty dorosły w USA i Europie zapada na tę chorobę. Migotanie przedsionków prowadzi do udarów mózgu u około 20% do 30% przypadków i zwiększa ryzyko śmierci, według badań w European Heart Journal.

Oprócz czynników ryzyka migotania przedsionków, takie jak kołatanie serca, przyspieszony lub nieregularny puls, duszność, zmęczenie, ból w klatce piersiowej i zawroty głowy mogą zakłócać codzienne życie. Ze względu na jego rozpowszechnienie naukowcy chcieli zbadać alternatywne i dostępne opcje leczenia, aby poprawić jakość życia osób żyjących z tą chorobą.

Co wykazały badania?

Aby zbadać, czy joga skutecznie łagodzi objawy AFib, badacze przyjrzeli się 538 pacjentom w latach 2012–2017. Uczestnicy nie ćwiczyli jogi przez pierwsze 12 tygodni. Przez następne 16 tygodni ćwiczyli jogę, zarówno z pozycjami, jak i technikami oddechowymi, przez 30 minut co drugi dzień. W dni, w których nie uczestniczyli w zajęciach jogi, zachęcano uczestników do ćwiczeń w domu. Aby porównać dwa okresy, uczestnicy prowadzili dzienniki śledzące objawy migotania przedsionków, otrzymywali pomiary tętna i ciśnienia krwi oraz wypełniali ankiety dotyczące poziomu lęku, depresji i nastroju. Podczas praktyki jogi uczestnicy doświadczyli średnio ośmiu epizodów objawowych w porównaniu z 15, gdy nie praktykowali jogi. Mieli również niższe średnie ciśnienie krwi po jodze.

„Nasze badanie sugeruje, że joga ma szerokie korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego u pacjentów z migotaniem przedsionków i może być dodana do zwykłych terapii” – mówi autor badania dr n. Med. Naresh Sen.

