Cząsteczki w moczu pozwolą lekarzom monitorować raka skóry? Nowe badania

Co by było, gdybyś mógł po prostu dostarczyć próbkę moczu, zamiast poddać się bolesnemu zabiegowi chirurgicznemu, aby dowiedzieć się, czy twój rak reaguje na leczenie? Może wydawać się to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, ale naukowcy zidentyfikowali fluorescencyjne cząsteczki w moczu, które mogą pozwolić pacjentom z czerniakiem złośliwym właśnie to zrobić.

Śledzenie progresji raka jest ważne, ponieważ pozwala lekarzom sprawdzić, czy ktoś reaguje na leczenie. Obecnie chorzy na czerniaka złośliwego wymagają inwazyjnych biopsji w celu zdiagnozowania i śledzenia progresji raka. Korzystając z tego nowego podejścia, lekarze mogliby poprosić pacjentów o dostarczenie próbki moczu, a następnie cząsteczki fluorescencyjne w próbce mogą szybko i niedrogo ujawnić postęp choroby. Czytaj także:

Proste badanie moczu może znacznie poprawić wykrywanie tego konkretnego raka Cząsteczki w moczu a progresja czerniaka Artykuł badawczy „Fluorescencyjne biomarkery czerniaka złośliwego wykrywalne w moczu” został opublikowany w ogólnodostępnym czasopiśmie De Gruyter Open Chemistry. Opisuje grupę cząsteczek fluorescencyjnych – łatwo wykrywalnych w moczu – które korelują z progresją czerniaka, stwarzając nowe możliwości monitorowania choroby. Technika ta jest bardzo potrzebna, ponieważ leczenie i monitorowanie czerniaka złośliwego jest szczególnie trudne. Ten rak skóry jest bardzo agresywny i często przenosi się na inne miejsca w ciele, dlatego monitorowanie jego progresji jest bardzo ważne. Jednak obecne techniki oznaczają, że pacjenci muszą przejść operację inwazyjną w celu usunięcia próbek tkanek, a następnie technicy laboratoryjni muszą przeprowadzić kosztowną i czasochłonną analizę tych próbek. Niestety, pacjenci nie otrzymują zwykle szybkiej diagnozy i leczenia, ponieważ obawiają się tych inwazyjnych procedur. Czytaj także:

Badanie moczu ujawnia jakość twojej diety i jej dopasowanie do twojego organizmu Innowacyjne badanie Te problemy skłoniły dr Ivanę Špaková i współpracowników do poszukiwania alternatywy. Skoncentrowali się na specyficznych cząsteczkach fluorescencyjnych, które komórki rakowe wytwarzają podczas procesów metabolicznych biorących udział w ich wzroście i progresji, a które trafiają do moczu. Naukowcy przeanalizowali próbki moczu pacjentów z czerniakiem złośliwym i zdrowych osób z grupy kontrolnej za pomocą spektroskopii fluorescencyjnej, prostej i niedrogiej metody wykrywania, aby sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek różnice w poziomach markerów fluorescencyjnych. Przeprowadzili również analizę genetyczną dla tych samych pacjentów, aby zbadać geny zaangażowane w progresję czerniaka. Próbki moczu od pacjentów z czerniakiem złośliwym zawierały różne poziomy markerów fluorescencyjnych związanych z metabolizmem w porównaniu z tymi pochodzącymi od osób zdrowych. Co ciekawe, poziomy cząsteczek fluorescencyjnych w moczu korelowały ze stopniem zaawansowania czerniaka i ekspresją genów związanych z progresją czerniaka, co sugeruje, że cząsteczki mają znaczący potencjał jako biomarkery. – Nasze wyniki pokazują, że możemy z powodzeniem wykorzystać mocz, który jest prostym i nieinwazyjnym materiałem biologicznym, aby określić progresję i odpowiedź na leczenie czerniaka złośliwego – powiedziała Špaková. – Wyniki podkreślają potencjał „odpadów metabolicznych” w monitorowaniu chorób. Ta metoda jest przyjazną dla użytkownika i prostą techniką, którą można przeprowadzić przy użyciu standardowego sprzętu laboratoryjnego. Czytaj także:

