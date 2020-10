Od czego zależy długość życia kobiety? Naukowcy odkryli coś ciekawego

To nie pierwszy raz, kiedy długość telomerów leukocytów kobiety została powiązana z jej przewidywaną długością życia. Telomery to powtarzające się kompleksy DNA – białka, które chronią końce chromosomów i okazały się kluczowe dla utrzymania stabilności genomu. Wcześniejsze badania sugerowały związek między długością telomerów a różnymi stanami przewlekłymi, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, niektóre stany neurologiczne i różne nowotwory.

Mniejsze badanie sugerowało wcześniej, że wiek matki w chwili urodzenia ostatniego dziecka kobiety wpływa na długość telomerów. To nowe, zakrojone na większą skalę badanie obejmowało ponad 1200 kobiet w okresie okołomenopauzalnym i pomenopauzalnym z różnych grup etnicznych i środowisk z National Health and Nutrition Examination Survey. Ponadto, w przeciwieństwie do poprzednich badań, w badaniu uwzględniono czynniki socjodemograficzne związane z wzorcami rodzenia dzieci i decyzjami zdrowotnymi.

Wiek matki przy ostatnim porodzie a długość jej życia

Badanie potwierdziło, że wiek matki przy ostatnim porodzie jest pozytywnie powiązany z długością telomerów, co oznacza, że kobiety, które urodziły ostatnie dziecko w późniejszym okresie życia, prawdopodobnie miały dłuższe telomery – biomarker długoterminowego zdrowia i długowieczności. To odkrycie ograniczało się do kobiet, które urodziły jeden lub dwa żywe porody lub które stosowały doustne środki antykoncepcyjne.

„Potrzebne są dalsze badania, aby określić, czy starszy wiek matki w momencie ostatniego porodu powoduje wydłużenie telomerów, czy też długość telomerów służy jako wskaźnik ogólnego stanu zdrowia i odpowiada zdolności kobiety do posiadania dziecka w późniejszym wieku” – mówi dr Stephanie Faubion, dyrektor medyczny NAMS.