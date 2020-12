Lubisz świeczki zapachowe? Uważaj, większość z nich jest toksyczna

Każdy, kto znajduje się w pobliżu świeczki zapachowej, może być narażony na ryzyko wdychania emitowanych cząstek. Substancje chemiczne uwalniane ze świec parafinowych mogą być szczególnie szkodliwe dla osób z chorobami układu oddechowego, takimi jak astma.

Toksyczna parafina w świecach

Za toksyczność świeczek odpowiada zawarta w nich parafina, która pochodzi z ropy naftowej, węgla lub oleju łupkowego. Podczas spalania parafina uwalnia toksyczne związki do powietrza (np. aceton, benzen i toluen), które mają działanie rakotwórcze.

Świeczki parafinowe wytwarzają również sporo sadzy, czarnej substancji powstającej w wyniku migotania płomieni. Gdy sadza unosi się w powietrzu i jest wdychana, jej cząsteczki mogą przedostać się do głębi płuc, a także dolnych dróg oddechowych.

Świeczki zapachowe a ryzyko astmy

Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Południowej wykazało, że świece parafinowe wydzielają szkodliwe opary łączone z rakiem płuc i astmą. Pomimo ryzyka marki używają parafiny, ponieważ jest tańsza niż inne rodzaje wosku. Pomaga również uzyskać silniejszy zapach.

Kiedy palą się świece zapachowe, wydzielają maleńkie cząsteczki, tak małe, że zmieściłoby się ich tysiąc przez pojedynczy ludzki włos. Problem z tak małymi cząstkami polega na tym, że mogą dostać się do krwiobiegu i wywołać problemy zdrowotne, w tym astmę i choroby układu krążenia – powiedział Douglas Booker z National Air Quality Testing Services (NAQTS).

Czy wszystkie świece są toksyczne?

Okazuje się, naturalne świecie, wykonane z zasobów odnawialnych są bezpieczne dla zdrowia. Na przykład alternatywą są świece z wosku sojowego, ponieważ nie zawierają toksycznych zanieczyszczeń. Dodatkowo są bardziej wydajne – palą się wolniej, i około 30-50 proc. dłużej. Wytwarzają znacznie mniej sadzy niż produkty parafinowe. Są jednak produktem ubocznym przemysłu soi, który powoduje obawy dotyczące wylesiania i stosowania pestycydów i nawozów.

Kolejną dobrą alternatywą są świece z wosku pszczelego. Uwalniają jony ujemne – które usuwają pyłki, zarodniki pleśni, bakterie i wirusy. Spalają się również dłużej niż świece parafinowe i sojowe. Jednak te świece nie byłyby odpowiednie dla wegan.

Warto zainwestować w dobrą świecę

Naturalne zapachy są tworzone za pomocą olejków eterycznych – pochodzących z roślin i kwiatów, przez co wyjątkowo pięknie pachną. Wdychane przez płuca olejki eteryczne nie są niebezpieczne dla zdrowia. Niektóre droższe świece woskowe również mają tendencję do uwalniania mniejszej liczby cząstek do powietrza podczas spalania. Często mają one jednak wyższą cenę, która jednak wydaje się rekompensować względnie bezpieczne działanie.

Nastrojowa atmosfera bez zagrożenia

Jeśli jesteś wielkim fanem świeczek i nie wyobrażasz sobie bez nich świąt lub zwykłego wieczoru, pamiętaj o kupnie dobrej jakości świecy. Naturalne składniki dają mniej intensywny płomień, przez co mogą palić się dłużej. Unikaj też wdychania zwykłych świeczek np. u rodziny czy znajomych – poproś, by zgasili je na czas twojego pobytu. Jako alternatywę wypróbuj też podgrzewacze na baterie, które imitują światło klasycznej świecy.

