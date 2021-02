Naukowcy: Ten owoc może chronić przed działaniem promieni UV

Niedawne badanie na ludziach, opublikowane w Journal of the American Academy of Dermatology, wykazało, że spożywanie winogron chroni skórę przed uszkodzeniem przez promieniowanie ultrafioletowe (UV). Jak to możliwe? Odpowiedź jest prostsza niż się wydaje.

Rak skóry jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia. Chociaż od dawna mówi się o negatywnych skutkach promieniowania słonecznego, wiele osób wciąż po macoszemu traktuje ochronę przeciwsłoneczną – nawet, gdy żar leje się z nieba. Znalezienie innych sposobów, niż krem z filtrami UV, ochrony przeciwsłonecznej może być dobrym czynnikiem profilaktyki czerniaka. Winogrona zmniejszają szkodliwy wpływ promieni UV Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Alabama w Birmingham pod kierunkiem głównego badacza Craiga Elmetsa dotyczyło wpływu spożywania całego proszku winogronowego – co odpowiada 2,25 filiżanek winogron dziennie – przez 14 dni na fotouszkodzenia spowodowane światłem UV. Reakcję skóry badanych na światło UV mierzono przed i po spożyciu winogron przez dwa tygodnie poprzez określenie progowej dawki promieniowania UV, które wywołało widoczne zaczerwienienie po 24 godzinach – minimalną dawkę dla rumienia. Spożycie winogron wskazywało na działanie ochronne – wymagana była większa ekspozycja na promieniowanie UV, aby spowodować oparzenia słoneczne. Analiza biopsji skóry wykazała, że dieta winogronowa była związana ze zmniejszeniem uszkodzeń DNA, mniejszą liczbą śmierci komórek skóry i redukcją markerów stanu zapalnego, które pozostawione bez kontroli razem mogą upośledzać funkcjonowanie skóry i potencjalnie prowadzić do raka skóry. Czytaj też:

