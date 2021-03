Prezent na Dzień Mężczyzn: badania, które warto wykonać

Dzień Mężczyzn obchodzimy 10 marca każdego roku, a warto o tym pamiętać także w kontekście zdrowotnym. W Polsce mężczyźni żyją krócej niż kobiety. Częściej chorują na nadciśnienie, choroby układu krążenia, choroby naczyń mózgowych, nowotwory. Po części wynika to z tego, że rzadziej się badają. Unikają wizyt u specjalistów, a regularne kontrole lekarskie pomogłyby zachować im dobre zdrowie na dłużej.

Dlatego warto zachęcać bliskich do regularnych wizyt u specjalistów. Pomysł, by na Dzień Mężczyzn zaprosić swoich panów na badania profilaktyczne to strzał w dziesiątkę. Sami przecież tego nie zrobią, a nie ma nic cenniejszego od zdrowia, prawda?

Wizyta u internisty na Dzień Mężczyzn

Badania profilaktyczne warto zacząć od wizyty u internisty. Przeprowadzi on wywiad zdrowotny z pacjentem, zmierzy ciśnienie tętnicze, osłucha. Następnie wystawi skierowania na badanie moczu i morfologię, które pomoże ocenić, jaki jest stan zdrowia pacjenta. Jeśli z wywiadu wyniknie, że potrzebna jest konsultacja u specjalisty, lekarz wystawi również konkretne skierowania.

Warto również podkreślić, że podstawowe badania może zlecić również lekarz rodzinny, np. badanie EKG (które pomoże wykryć jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy serca), USG (np. tarczycy czy brzucha, które może wyeliminować podejrzenie nowotworu) czy spirometrię (dla alergików i astmatyków). Dlatego, jeśli w trakcie wizyty coś zaniepokoi lekarza, od razu zleci konkretne badanie, a to przyspieszy diagnostykę.

Czytaj też:

Podwyższone ciśnienie: w jakich sytuacjach jest groźne i jak sobie z nim poradzić?

Morfologia prezentem na Dzień Mężczyzn

Jeśli internista nie zleci morfologii, to warto po prostu zaprosić na takie badanie swojego mężczyznę. Podstawowa morfologia, OB, stężenie glukozy we krwi pomogą ocenić stan organizmu i sprawdzić, czy nie boryka się on z jakimś stanem zapalnym. Jeśli w badaniach okaże się, że jakieś wskaźniki nie mieszczą się w normie (np. płytki krwi, krwinki czerwone lub krwinki białe), konieczna będzie dalsza diagnostyka.

Badanie moczu prezentem na Dzień Mężczyzn

Razem z morfologią warto wykonać badanie moczu. Pozwala ono ocenić funkcjonowanie układu moczowego, wykryć problemy z nerkami, przeprowadzić diagnostykę w kierunku cukrzycy czy zapalenia trzustki. Pozwala również sprawdzić poziom mocznika w organizmie, wapnia, witaminy C. To takie proste badanie, a przynosi tyle informacji o tym, co się dzieje ze zdrowiem!

Czytaj też:

Czy można przedawkować witaminę C?

Badanie prostaty i PSA w prezencie na Dzień Mężczyzn

Panów, którzy ukończyli 40. rok życia, warto zachęcić do badania prostaty. Wykonuje się je u urologa, jest ono zupełnie bezbolesne i trwa kilkadziesiąt sekund. U wielu mężczyzn jednak budzi wstyd i lęk. Zupełnie niepotrzebnie – dla urologa jest to rutynowe badanie, które ma ocenić stan prostaty. Jeśli lekarz podejrzewa przerost, zleci badanie PSA, antygenu gruczołu krokowego, którego stężenie sprawdza się we krwi pacjenta. Badanie to pomaga wyeliminować ryzyko nowotworu stercza.

Wizyta u stomatologa w prezencie na Dzień Mężczyzn

Nie boli, to znaczy, że nic się nie dzieje – wielu panów wychodzi z założenia, że bez powodu nie trzeba udawać się do dentysty. Tymczasem warto regularnie kontrolować stan uzębienia u stomatologa, bo może to zaoszczędzić wiele bólu w przyszłości. Wizyta u dentysty to dobry prezent na Dzień Mężczyzny. Stomatolog oceni stan zębów, sprawdzi poziom kamienia nazębnego, powie też, jak dbać o zęby. Jeśli konieczne okaże się leczenie, zaplanuje kolejne wizyty. A jeśli powie, że zęby są zdrowe, to świąteczne ciastka będą smakowały jeszcze bardziej.

Samobadanie jąder

Warto również przypomnieć swoim mężczyznom o samobadaniu jąder, które powinni wykonywać raz w miesiącu. Polega ono na porównaniu wielkości jednego jądra z drugim. Badanie takie należy wykonać po ciepłym prysznicu. W czasie samobadania trzeba zwrócić uwagę, czy nie wyczuwa się pod palcami guzków lub grudek. Badanie nie powinno boleć.

Czytaj też:

Samobadanie jąder może uchronić przed nowotworem. Jak je przeprowadzić?