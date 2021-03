Naukowcy: Suplementy zielonej herbaty modulują rozwój twarzy dzieci z zespołem Downa

Zespół Downa to zespół wad genetycznych spowodowanych obecnością trzeciej kopii chromosomu 21. Prowadzi on do nadekspresji genów i skutkuje szeregiem niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej. Ponieważ jeden z genów, DYRK1A, przyczynia się do zmiany rozwoju mózgu i kości, osoby z zespołem Downa mają charakterystyczny wygląd twarzy.

Jak zielona herbata może wpłynąć na ten stan?

Wiadomo, że związek zielonej herbaty EGCG (3-galusan epigallokatechiny) działa na wiele sposobów w ludzkim organizmie, w tym hamuje aktywność genu DYRK1A. Wcześniejsze badania wykazały już potencjał EGCG w poprawie funkcji poznawczych u młodych dorosłych z zespołem Downa. Dalszymi badaniami postanowił zająć się zespół Center for Genomic Regulation (CRG) we współpracy z innymi ekspertami.

Badania naukowe

Belgijscy naukowcy zaobserwowali, że przyjmowanie ekstraktów z zielonej herbaty może zmniejszyć dysmorfologię twarzy u dzieci z zespołem Downa, jeśli są przyjmowane w ciągu pierwszych trzech lat życia. Badacze określili 21 punktów orientacyjnych twarzy, aby porównywać odległości między nimi u uczestników badania. W obserwacjach wzięło udział 287 dzieci w wieku od 0 do 18 lat. W grupie od 0 do 3 lat zaobserwowano 57 procent różnic między dziećmi z zespołem Downa oraz bez. Po suplementacji EGCG różnica ta była znacznie mniejsza – do 25 procent. Podobnych wyników nie zaobserwowano w grupie nastolatków.

„Pomimo potencjalnych korzyści, które zaobserwowaliśmy, musimy traktować te ustalenia z ostrożnością, biorąc pod uwagę, że są one wstępne i oparte na badaniach obserwacyjnych” – powiedział profesor Vande Velde.

Dodatkowe badania eksperymentalne na myszach potwierdziły pozytywne efekty przy niskich dawkach. Jednak odkryto również, że zbyt wysokie dawki ekstraktu mogą zakłócać rozwój twarzy i kości. Teraz potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć potencjał terapeutyczny ekstraktów z zielonej herbaty. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym Scientific Reports.

