Niezwykły eksperyment medyczny. Ssaki mogą pobierać tlen przez odbyt

Oddychanie przez odbyt nie jest niczym nowym w świecie zwierząt. Taką umiejętność posiadają niektóre ryby m.in. ogórki morskie czy sumy. Badacze z Tokijskiego Uniwersytetu Medycznego i Stomatologicznego postanowili sprawdzić, czy taki rodzaj pobierania tlenu jest możliwy także w przypadku ssaków. Do przeprowadzenia eksperymentu skłoniła naukowców pandemia koronawirusa, a dokładniej obserwowane w wielu krajach problemy z wystarczającą liczbą respiratorów.

Na łamach czasopisma Med opublikowano wyniki prowadzonych przez nich badań. Grupa pod kierownictwem Ryo Okabe prowadziła eksperymenty na świniach, myszach oraz szczurach. Najpierw ograniczano zwierzętom dostęp do tlenu, a następnie wprowadzano go do jelita w postaci gazowej lub w formie lewatywy.

Wcześniej w błonie śluzowej jelita celowo wywoływano stan zapalny, aby poprawić pobór tlenu i pobudzić krążenie krwi. W opisie eksperymentu podkreślano, że odbytnica jest wyłożona cienką błoną, która umożliwia wchłanianie do krwiobiegu na przykład leków podawanych w czopkach.

Co wykazały badania?

Wyniki badań okazały się zaskakujące. Okazało się bowiem, że dzięki wprowadzeniu tlenu przez odbyt, zwierzęta mogły przetrwać dłużej a ich stan się ustabilizował. Jeden z autorów eksperymentu Takanori Takebe chciałby w niedalekiej przyszłości powtórzyć podobny proces na ludziach. W jego opinii u pacjentów, którzy cierpią na poważną niewydolność oddechowa można by w ten sposób wspomagać dotlenienie. Według naukowca metoda ta mogłaby się okazać pomocna szczególnie w przypadku krajów biedniejszych i z gorzej rozwiniętą służbą zdrowia.

