Nieświeży oddech to objaw choroby. 10 sposobów na walkę z halitozą

Nie zawsze przykry zapach z ust wynika z tego, że nie umyliśmy zębów. Choć najczęściej wiąże się z wieloma dolegliwościami związanymi z jamą ustną – od próchnicy po paradontozę, różne stany zapalne dziąseł i owrzodzenia, to może być także oznaką dużo bardziej skomplikowanych przypadłości, m.in. chorób układu pokarmowego, a nawet nowotworów lub... depresji.

Co to jest halitoza – objawy, przyczyny, sposoby leczenia

Halitoza, czyli nieprzyjemny zapach z ust, może być związana z lotnymi związkami siarki, które powstają pod wpływem bakterii beztlenowych, resztek pokarmowych lub zalegającego w jamie ustnej nabłonka. Klasyfikuje się różne rodzaje tej choroby w zależności od tego, kiedy pojawia się nieświeży oddech. Czasem sprzyja mu zażywanie niektórych leków (m.in. o działaniu moczopędnym).

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że nieprzyjemny zapach z ust może się różnić:

zapach stęchlizny, zepsutych jaj może wskazywać na niewydolność wątroby,

zapach acetonu – na cukrzycową kwasicę ketonową

zapach amoniaku – na mocznicę

Może także dochodzić do tzw. halitozy rzekomej, przy której tylko wydaje się nam, że wydzielamy niemiłą woń z ust, ale nikt z naszego otoczenia tego nie odczuwa. Problem ten może wiązać się z zaburzeniami o podłożu psychicznym, takimi jak halitofobia, czyli lęk przed tym, że mamy nieświeży oddech. Zdarza się, że specyficzny zapach z ust obserwuje się u osób, które cierpią na depresję.

Leczenie halitozy zwykle ogranicza się do korzystania ze specjalistycznej opieki stomatologicznej. Warto jednak także skonsultować się z internistą w celu wykluczenia innych przyczyn, które mogą wywoływać taki objaw jak nieprzyjemny zapach z ust. Jak mu zapobiec? Oto 10 najskuteczniejszych metod, które mogą nam w tym pomóc.

10 sposobów na nieświeży oddech – jak go zwalczyć?

Regularnie oczyszczaj język – zbiera się na nim wiele bakterii



Szczotkuj zęby po każdym posiłku



Żuj bezcukrową gumę do żucia, by zwiększyć napływ śliny do jamy ustnej



Używaj nici dentystycznej



Co pół roku kontroluj stan jamy ustnej u dentysty



Pij dużo wody i nie dopuszczaj do wysychania śluzówki



Żuj świeże zioła – liście pietruszki, bazylii, koperku lub mięty



Unikaj papierosów i alkoholu – nadmiernie wysuszają jamę ustną



Sok z cytryny i limonki może odświeżać oddech



Pij zieloną herbatę – pomaga zwalczać nieświeży oddech

