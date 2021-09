Komora hiperbaryczna pomaga wyleczyć 4 choroby. Jak działa?

Komora hiperbaryczna to urządzenie, które wykorzystuje się do przeprowadzania zabiegów leczniczych. Polegają one na podaniu tlenu pacjentowi w warunkach, w których panuje podwyższone ciśnienie. Może ono być nawet kilka razy wyższe od tego, które panuje na zewnątrz.

Do czego wykorzystuje się taki zabieg i kto może z niego skorzystać? Sprawdź, co warto wiedzieć o komorze hiperbarycznej.

Czym jest komora hiperbaryczna?

Komora hiperbaryczna to urządzenie, które umożliwia podanie pacjentowi lub pacjentom (istnieją komory jedno-, jak i wielomiejscowe) czystego tlenu. Dzięki temu, ze panuje w niej wysokie ciśnienie tlen łatwiej przenika do tkanek i szybciej je dotlenia oraz regeneruje.

W komorze najczęściej panuje ciśnienie w wysokości 2,5 ATA, choć może być niższe. Dzięki takim wartościom tlen przenika nie tylko do tkanek, ale do całego organizmu, włącznie z krwią i limfą. To sprawia, że pomaga poprawić kondycję zdrowotną pacjentów.

Rodzaje urządzeń

Komory hiperbaryczne dzielą się na:

jednomiejscowe, które nie wymagają korzystania z masek tlenowych, a w czasie zabiegu pacjent może leżeć lub stać

wielomiejscowe, które wymagają użycia masek tlenowych, a w czasie zabiegu pacjenci muszą siedzieć

worki Gamowa, które uważane są za przenośne komory hiperbaryczne i wykorzystywane np. w górach wysokich do leczenia choroby wysokościowej

Jakie choroby leczy?

Komora hiperbaryczna wykorzystywana jest do leczenia:

zatruć np. tlenkiem czadu

choroby dekompresyjnej nurków czy pilotów

niedokrwieniem tkanek miękkich

urazów wielonarządowych

chorób o podłożu neurologicznym, np. Parkinsona, ADHD

anemii

cukrzycy

niedosłuchu

migren



Choroba dekompresyjna

Komorę hiperbaryczną wykorzystuje się do leczenia przewlekłych objawów choroby dekompresyjnej. Pojawia się ona, gdy człowiek (najczęściej nurek, pilot, ale też górnik pracujący w kopalni) jest zbyt mocno narażony na szybko zmniejszające się ciśnienie. Choroba ta może wywołać uszkodzenia układu nerwowego, zmiany zwyrodnieniowe stawów, martwicę kości, paraliż.

Zatrucie czadem

Z komory korzysta się także, by ratować życie pacjentów, którzy zatruli się tlenkiem węgla. Takim osobom należy jak najszybciej podać tlen, ponieważ tlenek węgla blokuje dostarczanie go do komórek. Szybka reakcja pozwala nie tylko uratować życie pacjenta, ale też uniknąć powikłań spowodowanych niedotlenieniem mózgu i tkanek. Mogą do nich należeć nie tylko problemy z ośrodkowym układem nerwowym, ale też z koordynacją ruchów.

Rany, które nie chcą się goić

Komorę hiperbaryczną stosuje się również do leczenia ran, które nie chcą się zagoić. Mogą to być urazy wielonarządowe spowodowane wypadkiem, ale również takie, które są wywołane chorobą, np. cukrzycą.

Uszkodzenie tkanek

Terapię polegającą na podawaniu czystego tlenu przy podwyższonym ciśnieniu stosuje się również w przypadku osób, które leczą się onkologicznie. Naświetlania i radioterapia są w stanie uszkodzić zdrowe tkanki i kości, a objawy, które świadczą, że do tego doszło, pojawiają się najczęściej kilka miesięcy po zakończeniu naświetlań. W takiej sytuacji zaleca się skorzystanie z komory hiperbarycznej, która sprzyja regeneracji tkanek (po konsultacji z onkologiem prowadzącym pacjenta).

Przebieg zabiegu

Do zabiegu nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Przed wejściem do komory powinien zdjąć biżuterię, zegarek i inne akcesoria i rozebrać się do bielizny. Pojedynczy zabieg trwa do 60 minut z przerwami, zaleca się jednak skorzystanie z cyklu zabiegów, by przyniosły oczekiwane korzyści zdrowotne.

Ile to kosztuje?

W Polsce niewiele komór hiperbarycznych jest refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Prywatne placówki oferują takie usługi odpłatnie. Z reguły koszt jednego zabiegu zaczyna się od 100 złotych i może rosnąć w zależności od miasta i renomy kliniki.

