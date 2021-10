Naukowcy: Orgazmy są naturalnym środkiem obkurczającym nos

Praca pod tytułem Can Sex Improve Nasal Function?—An Exploration of the Link Between Sex and Nasal Function rzuca nowe światło na powiązanie między orgazmem a leczeniem błony śluzowej nosa u dorosłych mężczyzn.

Jak orgazm działa na... nos?

Autor pracy, Olcay Cem Bulut z kliniki otorynolaryngologii uniweryteckiego szpitala w Heidelbergu uważa, że orgazm ejakulacyjny może mieć podobne skutki do przyjmowania leku obkurczającego nos. Stymuluje on bowiem współczulny układ nerwowy i powoduje zwężenie naczyń krwionośnych. Czy więc orgazm może stanowić alternatywną i potencjalnie zdrowszą opcję leczenia problemów z nosem?

Wyjątkowy eksperyment

Naukowcy postanowili to sprawdzić. Przeprowadzili oni badania empiryczne na 36 uczestnikach (18 mężczyznach i 18 kobietach), oceniające ich czynność nosa. Została ona zbadana w pięciu różnych punktach czasowych: przed seksem, zaraz po orgazmie, 30 minut po orgazmie, godzinę po orgazmie i trzy godziny po orgazmie. Uczestnicy samodzielnie dokonywali pomiarów funkcji nosa we własnych domach za pomocą przenośnego urządzenia medycznego.

Każdy uczestnik badał także nos przed i po zastosowaniu sprayu zmniejszającego przekrwienie nosa. Okazało się, że przepływ nosa był najlepszy po orgazmie oraz godzinę po zastosowaniu leku obkurczającego nos.

„Odkrycia te sugerują, że orgazm jest potencjalnym środkiem obkurczającym nos, dodatkowo nie narażając na niepożądane skutki uboczne” – sugeruje dr Justin Lehmiller, badacz seksuologii wykładający niegdyś na Uniwersytecie Harvarda. „Zauważyłam, że po osiągnięciu orgazmu łatwiej jest oddychać, zwłaszcza w sezonie alergicznym” – dodał ekspert.

