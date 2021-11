MCV – jeden z ważniejszych parametrów morfologii. O czym świadczy?

MCV to badanie, które pozwala zobrazować średnią objętość krwinek. Jeśli jest ona poniżej lub powyżej normy może wskazywać na występowanie kłopotów zdrowotnych lub niedoborów żywieniowych powodujących niedokrwistość. Kiedy należy wykonać badanie MCV i jakie są normy?

Czym jest MCV?

MCV to średnia objętość erytrocytów. Jest to jeden z parametrów, które pojawiają się w morfologii krwi, podstawowym badaniu wskazującym kondycję zdrowotną pacjenta. Morfologię należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku, by sprawdzić stan krwinek białych, czerwonych oraz płytek krwi.

Jeśli krwinki mają prawidłową objętość mówi się wtedy, że są normocytami. W takiej sytuacji badanie MCV jest w normie, a w organizmie nie dzieje się nic złego. Krwinki o zbyt małej objętości to mikrocyty, a o zbyt dużej makrocyty. Niewłaściwa jest zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała objętość erytrocytów, ponieważ może świadczyć o niedokrwistości lub niedoborach żelaza.

Parametr MCV w morfologii jest bardzo istotny w diagnostyce właściwej kondycji zdrowotnej. Pomaga m.in. zdiagnozować niedokrwistość, czyli anemię.

Normy MCV

Właściwe wyniki MCV to te w przedziale 82-92 fl. Jeśli wyniki znacznie przekraczają normę, mogą wskazywać na niedokrwistość spowodowaną różnymi przyczynami. Niższe parametry niż 82 fl z kolei wskazują na niedobór żelaza w diecie.

Wyniki należy jednak rozpatrywać w kontekście całej morfologii, a nie tylko pojedynczego parametru. Gdy objętość krwinek jest zbyt duża albo zbyt mała, mogą pojawić się również inne zaburzenia w morfologii. Z tego względu wyniki powinien rozpatrzyć lekarz, który zanim zaleci odpowiednie leczenie albo poprosi o ponowne wykonanie badań, albo zrobienie szerszej diagnostyki.

MCV powyżej normy

MCV powyżej normy wskazuje na niedokrwistość spowodowaną niedoborem kwasu foliowego i witaminy B12. Mogą mieć one wiele przyczyn, m.in. niewłaściwą i ubogą w składniki odżywcze dietę, ale też zaburzenia metaboliczne, zaburzenia wchłaniania witamin z grupy B oraz alkoholizm.

Przy MCV powyżej normy należy w pierwszej kolejności przyjrzeć się swojej diecie. Być może brakuje w niej witaminy B12, którą można dostarczyć w pożywieniu. Warto uzupełnić jadłospis w ryby, wątróbkę, jaja, mleko, sery, jogurty. Gdy wyniki są złe, najczęściej lekarz decyduje o zrobieniu rozszerzonych badań i wdrożeniu suplementacji.

MCV poniżej normy

Wynik MCV poniżej 82 fl wskazuje z kolei na niedobór żelaza w diecie. W takiej sytuacji, gdy erytrocyty mają małą objętość, lekarz zwykle zleca szerszą diagnostykę. Konieczna może okazać się podaż żelaza w dawce dostosowanej do pacjenta. Dobrym pomysłem jest włączenie do diety większej ilości zielonych warzyw i ziół, choćby natki pietruszki, brokułów, szpinaku, fasoli, soczewicy, pestek, nasion, kakao.

Niedobory żelaza są stanem, którego nie należy lekceważyć. Bardzo osłabia organizm, może powodować bóle głowy, bóle stawów, bladość skóry. Prowadzi też do problemów z koncentracją, senności i osłabienia układu nerwowego. Znacznie zmniejsza wydolność organizmu, wywołuje zadyszkę, uczucie przewlekłego zmęczenia. Pogarsza też kondycję włosów, skóry i paznokci, które stają się blade, podatne na uszkodzenia.

Poziom żelaza a miesiączka

Niedobory żelaza mogą występować również u kobiet, które tracą dużo krwi w trakcie krwawienia menstruacyjnego. Obfite i długie miesiączki mogą doprowadzić do wystąpienia niedoborów i w konsekwencji anemii. Jeśli są regularne, warto udać się do ginekologa, który zacznie obserwować cykl, wykona badania hormonalne i sprawdzi przyczynę obfitości krwawień.

