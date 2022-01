Te zmiany dotkną 9,5 mln pacjentów. Senior i COVID-19? MZ wprowadza nowy plan

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia, które zawierać ma istotne zmiany w opiece nad pacjentami 60+ zakażonymi koronawirusem. Najważniejszą rzeczą, która ma obowiązywać seniorów, to obowiązek badania lekarskiego w ciągu 48 godzin od izolacji w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

„Ze względu na przewidywany znaczny wzrost zakażeń nowym wariantem wirusa SARS-CoV-2 istnieje konieczność zwiększenia poziomu zabezpieczenia opieki przedszpitalnej populacji pacjentów powyżej 60. roku życia zakażonym lub podejrzanym o zakażenie, u których ze względu na częstość występowania chorób współistniejących przebieg zakażenia może mieć niekorzystny przebieg” – uzasadnia zmiany Ministerstwo Zdrowia.

Lekarz zbada seniora 48 godzin po zakażeniu COVID-19

Będzie to tzw. badanie fizykalne, polegające na zebraniu wywiadu, osłuchaniu i sprawdzeniu objawów choroby. Jest to podstawowa metoda diagnostyczna, do której lekarz lub pielęgniarka przystępują zaraz po rozmowie z pacjentem. W zależności od stanu pacjenta badanie ma się odbyć w przychodni lub podczas wizyty domowej. W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz zleca jego transport, odpowiednio do miejsca izolacji albo izolacji w warunkach domowych/szpitala. Gdyby 48 godzin od izolacji przypadło w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, obowiązek badania przejdzie na kolejny dzień roboczy.

Powyższe jest podyktowane potrzebą pilnego wejścia w życie projektowanych rozwiązań w odniesieniu do pacjentów powyżej 60. roku życia, skierowanych do odbycia izolacji w warunkach domowych – napisano w projekcie rozporządzenia. Z rozwiązania tego nie są zadowoleni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. „Mamy stetoskopem badać COVID-19?” – pytają retorycznie. Jednak projekt wdrażany jest „z pominięciem etapu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania, z uwagi na konieczność jego pilnego wejścia w życie”. W Polsce powyżej 60. roku życia jest obecnie ok. 9,5 mln osób.

Czytaj też:

Były minister zdrowia z PiS: Te grupy powinny być obowiązkowo zaszczepione. Do tego nie trzeba ustawyCzytaj też:

Koronawirus. Nowy podwariant Omikrona. Zakazić mogą się także ozdrowieńcy