Co czeka nas w trzecim roku pandemii? Wypowiedzi ekspertów z USA są jednoznaczne

To, że SARS–COV–2 stanie się wirusem endemicznym oznacza, że koronawirus nie zniknie, będzie stale obecny, ale będziemy się przed nim chronić poprzez sezonowe szczepienie, tak jak w przypadku grypy – wyjaśniają epidemiolodzy.

Jak będzie wiosna i lato, jeśli chodzi o pandemię?

"Jestem optymistą, jeśli chodzi o to, jak wygląda sytuacja epidemiologiczna w USA, myślę, że jest duża szansa, że wszyscy wrócą do normalnych zajęć w lecie" – powiedział dr William Lang, dyrektor medyczny WorldClinic i były zastępca lekarza Białego Domu.

Normalność nie oznacza jednak powrotu do życia sprzed 2020 roku – wskazują eksperci. Mniej przypadków to nadal jednak w USA dziesiątki tysięcy nowych zakażeń dziennie. A niskie liczby zgonów, które utrzymują się od trzech miesięcy, oznaczają, że na COVID –19 każdego dnia umiera średnio około 1,2 tys. Amerykanów.

Jakie są prognozy na zimę?

Koronawirus potrafił nas już nieraz zaskoczyć, trudno jest więc prognozować w przypadku pandemii – mówią eksperci. Wskazują, że mniej więcej co cztery do sześciu miesięcy pojawia się nowy wariant koronawirusa, który „wymyka się” szczepionkom. Dobrą wiadomością jest to, że szczepionki można szybko modyfikować – twierdzą. Dzięki większemu dostępowi do testów i zabiegów wielu ekspertów uważa, że Stany Zjednoczone są lepiej przygotowane na jesienny lub zimowy wzrost zachorowań niż w zeszłym roku.

„Wiele zależy od tego, jak szybko wszyscy ludzie na naszej planecie będą mogli się zaszczepić. Im więcej ludzi jest zaszczepionych, tym mniej będzie powstawać nowych mutacji” – powiedział dr William Lang, dyrektor medyczny WorldClinic i były zastępca lekarza Białego Domu.

W krajach o niskich dochodach zaszczepionych jest mniej niż 10 proc. ludzi, dlatego w tym roku Stany Zjednoczone i inne kraje wysoko rozwinięte zobowiązały się do wysłania większej liczby szczepionek za granicę.

Czy szczepienia przeciw koronawirusowi będą nadal konieczne?

Podanie czwartej dawki szczepionki przeciw COVID –19 w tym roku, może być konieczne – twierdzą eksperci. Szczepionki nadal wydają się chronić przed hospitalizacją i śmiercią, ale ich ochrona może z czasem słabnąć i być mniej skuteczna przy pojawieniu się nowych wariantów koronawirusa.

Koncerny Moderna i Pfizer, produkujące szczepionki przeciw koronawirusowi potwierdziły, że testują już preparaty, które mają działać na wariant Omicron.

Czytaj też:

Co COVID-19 robi z twoim mózgiem? Naukowcy z Gdańska sprawdzą, czy koronawirus przyspiesza starzenie