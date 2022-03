Pigułka antykoncepcyjna dla mężczyzn jest skuteczna. Skutki działania da się odwrócić

Wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej dla kobiet w latach 60. ubiegłego wieku było przełomowe dla planowania płodności. Naukowcy od lat pracują nad męską wersją pigułki, ale ta wciąż „umyka” naukowcom. W ostatnich latach pojawiły się na rynku preparaty dla mężczyzn w postaci miejscowo stosowanych żeli zabijających plemniki, a nawet pigułki antykoncepcyjne działające na tej samej zasadzie, co tabletki dla kobiet. A więc mające w składzie hormony: testosteron i progesteron.

Na czym polega przełomowość odkrycia naukowców z University of Minnesota?

Naukowcy wskazują, że działanie nowej pigułki antykoncepcyjnej nie będzie oparte na hormonach, co ma zmniejszyć fizjologiczne i behawioralne skutki uboczne u mężczyzn, którzy z nich korzystają. Nowa pigułka ma za zadanie wyciszenie białka RAR – alfa, które odgrywa rolę w produkcji nasienia.

Na jakim etapie są badania?

Przez cztery tygodnie naukowcy podawali samcom myszy związek o nazwie YCT529, który odpowiada za wyciszenie białka RAR – alfa. Stwierdzono, że liczba plemników u zwierząt zmniejszyła się, a lek był w 99 procentach skuteczny w zapobieganiu ciąży. Zespół nie zaobserwował żadnych skutków ubocznych, a co ważne, leczenie było odwracalne. Od czterech do sześciu tygodni po zakończeniu leczenia myszy z znów zaczęły się rozmnażać. Badania kliniczne na ludziach rozpoczną się do końca 2022 r. – zapowiadają naukowcy.

Jakie są skuteczne sposoby męskiej antykoncepcji dostępne na rynku?

Jedną z metod męskiej antykoncepcji, uznawanej za najskuteczniejszą jest wazektomia. Jest to chirurgiczna metoda antykoncepcji, która pozbawia mężczyznę płodności, poprzez przecięcie i podwiązanie nasieniowodów. Zabieg ten może zostać wykonany metodą tradycyjną lub coraz bardziej popularną metodą „bez skalpela”. Na skutek wazektomii mężczyzna nie traci libido i w pełni zachowuje funkcje seksualne, jednak ze względu na wykonanie zabiegu urologicznego w spermie nie są obecne plemniki.

Czytaj też:

Objawy niepłodności u kobiet są nieoczywiste. Jak je rozpoznać?