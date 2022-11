Trąd to nie kara za grzechy. Naukowcy odkryli, że bakterie mogą ratować życie

Bakterie trądu Mycobacterium leprae mogą skrywać sekret bezpiecznej naprawy i regeneracji organizmu, uważają naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu. Eksperymenty na zwierzętach wykazały niezwykłą zdolność bakterii do stymulowania wzrostu zdrowych komórek wątroby. Na skutek działania bakterii doszło do podwojenia wielkości tego organu.

Doświadczenia na pancernikach

Doświadczenia prowadzono na pancernikach, bo są to zwierzęta, u których dochodzi do zakażenia bakterią trądu. Wyniki badań zaskoczyły naukowców. Okazało się, że u chorych zwierząt wątroba prawie się podwoiła.

„To było całkowicie nieoczekiwane. Można by się spodziewać, że taki wzrost będzie wadliwy, a nawet nowotworowy, ale szczegółowa analiza wykazała, że był zarówno zdrowy, jak i funkcjonalny, wraz ze zwykłym zestawem naczyń krwionośnych i dróg żółciowych”– powiedział prof. Anura Rambukkana z centrum medycyny regeneracyjnej Uniwersytetu w Edynburgu.

Bakterie trądu potrafią cofnąć zegar biologiczny

Wygląda na to, że trąd cofa zegar biologiczny rozwoju wątroby – uważają naukowcy. Bakterie cofają komórki wątroby do etapu wczesnej młodości, kiedy mogą szybko się namnażać. Badanie aktywności DNA komórek wątroby ujawniło obraz odpowiadający znacznie młodszemu zwierzęciu, z okresu, gdy wątroba się formuje. Proces, w wyniku którego dochodzi do takiej sytuacji, nie został jeszcze przebadany.

Szansa dla nieuleczalnie chorych

Odkrycie dotyczące regeneracji komórek z pomocą bakterii trądu będzie miało szerokie zastosowanie w leczeniu chorób wątroby. Jest to szansa dla osób czekających na przeszczep wątroby i nieuleczalnie chorych. Może też posłużyć jako punkt wyjścia do badań nad odwróceniem procesu starzenia się organizmu.

Konieczne są dalsze badania

Ponieważ badania zostały przeprowadzone przy użyciu pancerników jako zwierząt modelowych, nie jest jasne, jak wyniki mogą przełożyć się na biologię ludzkiej wątroby. Problem stanowi również fakt, że bakterie użyte w tym badaniu należą do chorobotwórczych, przed translacją kliniczną wymagane byłoby znaczne udoskonalenie metod leczenia – wskazują naukowcy.

Trąd – co to za choroba?

Trąd to bakteryjna choroba zakaźna, która objawy może dawać nawet po 20 latach od zakażenia. Jeśli już się pojawiają, to są to np. miejscowe odbarwienia skóry, zgrubienia, zaburzenia czucia. Od 1982 roku, kiedy WHO wprowadziła terapię kombinowaną, której podstawę stanowi ryfampicyna, antybiotyk o dużej sile bakteriobójczej, trąd jest chorobą uleczalną.

