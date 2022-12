Naukowcy już wiedzą, dlaczego wirusy atakują zimą. Wyjaśnienie jest zaskakujące

Jesień i zima to czas, kiedy częściej zapadamy na sezonowe infekcje. Dotyczy to zarówno przeziębień, jak i chorób górnych dróg oddechowych (np. zapalenia oskrzeli) oraz wirusowych takich jak grypa. Wynika to poniekąd ze słabszej odporności, która jest naturalną odpowiedzią organizmu na brak świeżych warzyw i owoców, ale to nie jedyna odpowiedź na pytanie, dlaczego zimą częściej chorujemy.

Nowa reakcja immunologiczna

Naukowcy z Mass Eye and Ear i Northeastern University podali biologiczne wyjaśnienie częstszych infekcji w sezonie zimowym. Okazuje się, że w nosie człowieka zachodzi reakcja immunologiczna, która pozwala zwalczać wirusy atakujące górne drogi oddechowe. Reakcja ta zostaje zahamowana, kiedy temperatura spada. To oznacza, że przy niskich temperaturach organizm człowieka jest bardziej podatny na przenikanie wirusów i drobnoustrojów, które wywołują chorobę.

Zaskakujące wyniki badań

Wyniki badań zostały opublikowane w „The Journal of Allergy and Clinical Immunology”. Po raz pierwszy wyjaśniono, że za częstszymi chorobami stoi biologiczny mechanizm, a nie wyłącznie sezonowy spadek odporności spowodowany brakiem witamin oraz częstszym przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach.

„Nasze badanie wskazuje na biologiczną pierwotną przyczynę sezonowej zmienności infekcji wirusowych górnych dróg oddechowych, którą obserwujemy każdego roku, ostatnio wykazanej podczas pandemii COVID-19” – powiedział Benjamin S. Bleier, lekarz medycyny, główny autor badania.

Nos pierwszą linią obrony

Nos i jama ustna to pierwsza linia obrony układu immunologicznego człowieka. Wirusy i drobnoustroje osadzają się w nosie i jamie ustnej, skąd są wydalane np. przez kichanie. W błonie śluzowej nosa znajdują się substancje, które mają działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe. Dzięki temu organizm w sposób naturalny ogranicza ilość wirusów i patogenów, które trafią do dróg oddechowych.

Mechanizm ten jednak nie zawsze funkcjonuje prawidłowo. Mogą na to wpływać alergie, nieżyt nosa, wysuszona śluzówka. Aby temu zapobiegać należy zawsze nawilżać śluzówkę nosa, utrzymywać odpowiednią wilgotność w pomieszczeniach, nie przegrzewać organizmu. Alergie natomiast należy leczyć.

