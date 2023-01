Co oznaczają krostki na policzkach? Mogą wskazywać na te schorzenia

Czerwone krostki na policzkach to nieestetyczne zmiany, które najczęściej wywołane są alergią pokarmową. Mogą przypominać trądzik, ale przyczyną ich powstawania nie jest nadmierna produkcja sebum ani rozregulowana gospodarka hormonalna, a alergeny dostarczane wraz z pożywieniem. Jeśli na twojej twarzy pojawiły się drobne, kaszkowato-grudkowate zmiany, przyjrzyj się diecie. Najprawdopodobniej to tam znajdziesz odpowiedź na pytanie, co wywołało krosty.

Jak wyglądają krosty na policzkach?

Drobne, czerwone krostki na policzkach najczęściej przypominają kaszkę. Jest ich dużo, występują pod skórą i sprawiają, że jej powierzchnia jest nierówna. Mogą pojawić się nagle jako reakcja alergiczna na jakiś kosmetyk, ale mogą być również skutkiem diety, w której występują czynniki alergizujące.

Takie krosty mogą swędzieć, może towarzyszyć im również zaczerwienienie skóry. Te objawy nie muszą jednak wystąpić – często zdarza się, że krostkom nie towarzyszą żadne dodatkowe objawy.

Krosty na twarzy a alergia na gluten

Czerwone krosty na policzkach najczęściej są spowodowane alergią na gluten lub na zboża ogólnie. W takiej sytuacji mogą występować również inne objawy ze strony organizmu, głównie pokarmowe. Po spożyciu alergenów pojawiają się bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia czy biegunki.

Jeśli krostom na twarzy towarzyszą takie objawy, najprawdopodobniej ich przyczyną jest alergia pokarmowa. Dopóki nie wyeliminuje się czynnika alergizującego, żadne leczenie objawów skórnych nie przyniesie wymiernych skutków. Warto o tym pamiętać i skupić się na znalezieniu przyczyny, a nie jedynie łagodzeniu objawów.

Aby dowiedzieć się, na co dokładnie jesteśmy uczuleni, należy wykonać testy alergiczne. Można je zrobić zarówno na NFZ, jak i prywatnie, w wielu laboratoriach. Wyniki należy zawsze skonsultować z lekarzem alergologiem.

Krosty na twarzy a alergia na nabiał

Inną przyczyną wystąpienia krost na twarzy może być alergia na białka mleka krowiego. W takiej sytuacji krostkom towarzyszy świąd lub silne zaczerwienienie. Mogą pojawiać się również objawy ze strony układu pokarmowego czy zaostrzenie zmian towarzyszących atopowemu zapaleniu skóry.

W tej sytuacji również zaleca się wykonanie testów alergicznych. Dopiero po przeprowadzeniu diagnostyki i wykluczeniu nabiału z diety można zaobserwować poprawę stanu skóry.

