Ból głowy po przebudzeniu – przyczyny, diagnoza, leczenie

Wszyscy znamy ten stan – dzwoni budzik, otwierasz oczy i już wiesz, że to nie będzie dobry dzień. Przeszywający ból głowy zniechęca do podjęcia jakiejkolwiek aktywności. Najchętniej w ogóle byś nie wstawał, tylko zażył tabletkę przeciwbólową i nakrył się kołdrą. Poznaj możliwe przyczyny takiego stanu. Może się okazać, że niektóre z nich łatwo wyeliminować, by znów móc cieszyć się nowym dniem i wstawać z łóżka wypoczętym i zrelaksowanym.

Poranne bóle głowy – skąd się biorą?

Poranne bóle głowy mogą oznaczać wiele rzeczy. Często sygnalizują niewyspanie, zaburzenia snu albo nerwice. Mogą pojawić się, gdy mamy wiele problemów, jesteśmy przemęczeni lub przepracowani. Napięciowy ból głowy może być bardzo silny i występować u osób kruchych psychicznie, które źle reagują na stres, problemy emocjonalne, problemy osobiste czy zawodowe.

Poranne bóle głowy często związane są z zaburzeniami hormonalnymi i cyklem miesiączkowym u kobiet. Mogą występować w czasie przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych i sygnalizować burzę hormonalną w organizmie. Zazwyczaj mijają, gdy hormony się ustabilizują, a gospodarka hormonalna zacznie pracować prawidłowo.

Bóle głowy po przebudzeniu u mężczyzn mogą sygnalizować problemy sercowo-naczyniowe i zwiastować choroby cywilizacyjne, np. nadciśnienie tętnicze. Często są związane również z chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa.

Nie należy zapominać także o tym, że bóle głowy mogą być związane z nadużywaniem kofeiny czy alkoholu.

Ból głowy – umiejscowienie i przyczyny

Poranne bóle głowy mogą wskazywać wiele rzeczy, ale często oznaczają nadmierne napięcia w organizmie. Ból głowy umiejscowiony jest z przodu głowy (w okolicy czoła), może być ćmiący lub tępy.

U kobiet często jest związany z cyklem menstruacyjnym i działaniem hormonów, może nasilać się w czasie przed miesiączką lub w trakcie menstruacji. Poranne bóle głowy mogą występować także u osób wysoko wrażliwych, podatnych na stres lub źle reagujących na nadmierny wysiłek fizyczny czy intelektualny. Tzw. przebodźcowanie wywołuje szereg objawów ze strony organizmu, m.in. właśnie bóle głowy. Osoby, które dobrze znają swój organizm, widzą oznaki zbliżającego się bólu głowy i są w stanie tak układać swój plan dnia, by nie doprowadzać do zmęczenia nadmiarem bodźców. Jeśli wiemy, że huk, gwar i hałas lub nadmierna emisja niebieskiego światła źle na nas działają, lepiej jest eliminować je ze swojej codzienności.

U mężczyzn ból głowy rano może oznaczać nadciśnienie tętnicze. Choroba rozwija się podstępnie i często nie daje żadnych objawów. Mogą występować bóle głowy, niekiedy pogorszenie widzenia czy krwawienia z nosa. W takiej sytuacji warto udać się do lekarza pierwszego kontaktu i wykonać podstawowe badania. W celu zdiagnozowania nadciśnienia należy też przez przynajmniej 2 tygodnie mierzyć ciśnienie krwi, a wyniki zapisywać w notesie. Dobrze jest zakupić ciśnieniomierz i regularnie dokonywać pomiarów we własnym domu.

Ból głowy po przebudzeniu – migrena czy klasterowy ból głowy?

Poranny ból głowy może zwiastować zbliżającą się migrenę. U osób, które pozostają pod opieką neurologa i zażywają leki przeciwbólowe pomocne w celu leczenia migreny, warto wdrożyć natychmiastowe środki zaradcze, które zapobiegną nasilaniu się bólu. Osoby, cierpiące na migreny, mogą wtedy przyjąć środki, które zwalczą poranny ból głowy i nie pozwolą mu się rozwinąć. Dodatkowo powinny pić dużo wody, wybrać się na spacer, zrezygnować z jedzenia słodyczy, które mogą nasilić ból. Niektórych osobom pomoże wypicie mocnej kawy, ale innym może to zaszkodzić – jest to uzależnione od indywidualnej tolerancji na kofeinę. Zazwyczaj jednak kawa pomaga zwalczyć ból głowy.

Jeśli pomimo zażycia leków przeciwmigrenowych ból głowy się nasila, pojawiają się mdłości, światłowstręt, aura, oznacza to migrenę. Często ona występuje u kobiet, zwłaszcza w okresie miesiączki. Jest to uwarunkowane fizjologicznie. Picie dużych ilości wody, wyciszenie bodźców albo przespanie najgorszego czasu mogą pomóc przetrwać migrenę.

Klasterowy ból głowy to bardzo silny ból głowy, który występuje zwykle po jednej jej stronie. Ma on charakter napadowy i może pojawiać się w wyniku nadużywania kofeiny, tytoniu czy alkoholu, ale również występować przy nasileniu pewnych bodźców (np. niebieskiego światła, huku czy gwaru). Klasterowe bóle głowy mają charakter przewlekły i długotrwały, napady bólu mogą trwać od tygodnia do nawet 12 miesięcy. Gdy mamy do czynienia z tego rodzaju bólem głowy, zwykłe leki przeciwbólowe nie przyniosą nam ulgi. Konieczne jest leczenie u neurologa.

Przyczyny bólu głowy po przebudzeniu

Poranny ból głowy może oznaczać wiele przyczyn. U niektórych osób związany jest z nieodpowiednią pozycją spania. W takiej sytuacji dość łatwo można go wyeliminować, zmieniając poduszkę do spania na ortopedyczną, która poprawia komfort snu.

Ból głowy po przebudzeniu może też mieć przyczyny napięciowe. Często jest związany z nerwicą i zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami snu. W takiej sytuacji warto przyjrzeć się sobie bliżej, udać się do psychologa i spróbować się nauczyć radzić sobie z rozładowywaniem napięcia. Napięciowy ból głowy może być bardzo silny, przypominać migrenę. Z tego względu nie należy traktować go pobłażliwie.

Wystąpienie bólu głowy może być związane również z nadużywaniem kofeiny, leków przeciwbólowych czy alkoholu. Polekowy ból głowy rano można wyleczyć jedynie odstawiając środki przeciwbólowe. Nie ma innej drogi, choć początkowe objawy mogą być trudne do wytrzymania. Przy nieprawidłowym leczeniu bólu głowy i zażywaniu niesteroidowych leków przeciwbólowych mogą wystąpić nudności, zaburzenia snu, silny ból głowy. W takiej sytuacji należy jednak przetrwać ten ciężki czas i zapisać się do neurologa w celu leczenia migreny.

Migrena przewlekła

Migrena przewlekła to trudna w leczeniu migrena, która dotyczy 1 procenta populacji. W takim przypadku pojawia się aura, zaburzenia snu, zaburzenia psychiczne. Nie muszą występować inne objawy migreny takie jak nudności czy światłowstręt. Migrena ma jednak charakter przewlekły, a zwykłe leki przeciwbólowe nie przynoszą ulgi. Wymaga regularnych wizyt u neurologa, który stara się tak dobrać środki przeciwbólowe, by zmniejszyć napady migreny. Często podaje się tryptany, metamizol czy naproksen.

Jakie choroby mogą być przyczyną bólu głowy rano?

Poranne bóle głowy mogą oznaczać:

zapalenia zatok – wtedy ulgę przynoszą leki przeciwbólowe na ból zatok

zapalenia zębów i jamy ustnej - bardzo często bóle głowy są powiązane z chorobami przyzębia!

nerwicę

infekcje wirusowe

infekcje bakteryjne

choroby naczyń krwionośnych

choroby sercowo-naczyniow np. nadciśnienie tętnicze (wtedy charakterystycznym objawem jest zaczerwienienie twarzy)

zwyrodnienia kręgów szyjnych i kręgosłupa (ból występuje w czasie ruszania głową)

guz mózgu

Głowa boli po obudzeniu się – czy to guz mózgu?

Bóle głowy, które pojawiają się w godzinach nocnych lub wczesnoporannych mogą oznaczać także choroby nowotworowe. W takiej sytuacji bóle głowy są bardzo ciężkie, mogą występować także poważne bóle szyi, które utrudniają poruszanie głową, niekiedy nawet wysoka gorączka. Ból utrudnia wstanie z łóżka, obejmuje całą głowę, nie tylko jej określoną część.

Częste bóle głowy, zwłaszcza te o intensywnym natężeniu, wymagają konsultacji ze specjalistą. Zaleca się wykonanie tomografii komputerowej głowy, rezonansu magnetycznego, który pomoże sprawdzić, czy w obrębie czaszki nie występują struktury oznaczające guz mózgu.

Nie warto jednak zapominać, że guz mózgu to choroba, która nie występuje często. Zwykle przyczyny bólu głowy są inne, związane z trybem życia, nadużywaniem kofeiny i leków, a także chorobami.

Codzienny ból głowy jako objaw innej choroby

Codzienne bóle głowy mogą oznaczać choroby odcinka szyjnego kręgosłupa. To choroba, która często pojawia się u osób spędzających wiele godzin w nieruchomej pozycji, np. kierowców czy pracowników biurowych, którzy wiele godzin siedzą przed komputerem.

Osoby, które pracują w ten sposób, powinny pamiętać o robieniu sobie systematycznych przerw, dzięki którym rozruszają trochę kręgosłup. Proste ćwiczenia wykonywane regularne są w stanie rozruszać zastałe stawy i zmniejszyć ból. W przypadku silnych dolegliwości dobrze jest wybrać się do fizjoterapeuty lub na rehabilitację. Specjaliści wskażą, jakie ćwiczenia należy wykonywać, by zmniejszyć dolegliwości bólowe.

Ból głowy z powodu alkoholu

Picie alkoholu przed snem nie jest najlepszym pomysłem. Szczególnie w kilku przypadkach: jeśli wypijesz bardzo dużo alkoholu, jeśli będziesz pić alkohol bardzo późno w nocy i jeśli w trakcie picia zapomnisz o nawodnieniu. Wypijanie szklanki wody pomiędzy jednym a drugim drinkiem/kieliszkiem wina może zdziałać cuda. Obficie powinniśmy się także napoić tuż przed samym pójściem spać. Owszem, wizyty w toalecie najprawdopodobniej będą konieczne, ale rano będziesz czuć się zdecydowanie lepiej. Zapamiętaj, że alkohol pity przed snem może spowodować odwodnienie, co zmniejsza objętość krwi płynącej do mózgu i powoduje ból głowy.

Ból głowy z powodu stres

Bardzo trudno jest się wyspać, jeśli jesteśmy zdenerwowani, zestresowani lub odczuwamy silny lęk. Nawet nie wiemy kiedy nasze mięśnie zaczynają się spinać, utrudniając spokojny wypoczynek. W dodatku tak zaczyna się błędne koło – niewyspanie i ból głowy powodują, że w ciągu dnia jesteśmy bardziej zdenerwowani i mamy problem z koncentracją. Aby budzić się wypoczętym, trzeba najpierw zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Jedną z przyczyn bólu głowy o poranku może być także depresja.

Ból głowy z powodu niewygodnej pozycji

Spanie w nietypowej pozycji może powodować napięcie mięśni w okolicy głowy i szyi, co prowadzi do bólów głowy. Dlatego też warto zadbać o odpowiedni materac i poduszkę, dostosowaną do naszej ulubionej pozycji spania. Ból głowy może być także spowodowany złymi nawykami przed snem, np. paleniem papierosów czy oglądaniem telewizji do późna.

Ból głowy a ciśnienie krwi

Wiele osób nie ma pojęcia, że zmaga się z nadciśnieniem, dopóki nie pojawią się pierwsze objawy lub fakt ten nie zostanie zauważony podczas rutynowych badań. Ból głowy o poranku może być jednym z objawów nadciśnienia.

Ból głowy a zgrzytanie zębami

Zaciskanie, mielenie i zgrzytanie zębami w nocy może wywoływać ból głowy. Odgłos ten jest nie tylko nieprzyjemny dla innych domowników i powoduje poważne problemy z uzębieniem, ale także sprzyja występowaniu bólu głowy. Powoduje to ogromne napięcie wielu mięśni, co może powodować bolesne skurcze.

Ból głowy a bezdech senny

Bezdech senny(niezdrowe przerwy w oddychaniu w ciągu nocy) może powodować poranne bóle głowy związane z wysokim poziomem dwutlenku węgla. Niedotlenienie mózgu sprzyja występowaniu bólu głowy. Ponadto częste wybudzenia ze snu w nocy wiążą się z niewyspaniem i gorszym samopoczuciem o poranku.

Bole głowy, które faktycznie budzą ludzi ze snu w środku nocy, mogą być oznaką poważniejszej choroby podstawowej. Pilnej konsultacji wymagają bóle, którym towarzyszą inne, niepokojące objawy, np. neurologiczne – zaburzenia widzenia, drętwienie jednej strony ciała, splątanie czy osłabienie mięśni.

Na co uważać w przypadku przewlekłych bólów głowy?

Przewlekłe bóle głowy wymagają konsultacji ze specjalistą. Mogą sygnalizować stany zapalne w organizmie albo infekcje bakteryjne, choroby zwyrodnieniowe lub naczyniowe. Warto przeprowadzić dokładną diagnostykę, by odnaleźć przyczynę bólu głowy. Wiele z nich można łatwo wyeliminować, dbając o właściwy styl życia, odpowiednią dietę i nawodnienie. Choroby zwyrodnieniowe należy leczyć za pomocą rehabilitacji. Pomocne jest również zainwestowanie w odpowiednią poduszkę ortopedyczną, która zmniejszy napięcia i poprawi samopoczucie.

W przypadku migren konieczne jest udanie się do neurologa, który pomoże tak dobrać odpowiednie leczenie eliminujące bóle głowy. Wiele można zrobić też samodzielnie.

Jak zapobiegać bólom głowy?

Aby zapobiec napadom bólu głowy, warto zadbać o odpowiedni tryb życia. Tym, co może pomóc w bólach głowy, jest... ruch. Aktywność fizyczna, zwłaszcza ta na świeżym powietrzu, dotlenia organizm i pobudza krążenie. Bardziej dotlenione komórki lepiej funkcjonują, a pod wpływem ruchu serce pompuje więcej krwi. To wszystko sprawia, że do całego organizmu trafia większa ilość substancji odżywczych, a my czujemy się lepiej.

Warto także przestrzegać właściwej diety, w której znajdzie się wiele witamin i mikroelementów poprawiających funkcjonowanie organizmu. Zdrowe, pełnowartościowe posiłki, pełne wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, zdrowych tłuszczów roślinnych, ryb, warzyw i owoców, stanowią naturalną profilaktykę wielu chorób. Warto włączyć do diety produkty bogate w witaminy z grupy B oraz magnez, które wspierają pracę układu nerwowego. Rośliny strączkowe, szpinak, zielone warzywa, produkty zbożowe (otręby, płatki), jaja mogą wspomóc funkcjonowanie mózgu i dzięki temu zapobiegać napięciowym bólom głowy.

Dobrze jest też dbać o właściwe nawodnienie. Picie przynajmniej 2 litrów wody dziennie często pomaga wyeliminować problemy z bólami głowy. Bóle głowy mogą być sygnałem odwodnienia organizmu, jeśli więc nie spożywamy odpowiedniej ilości płynów, powinniśmy szybko to zmienić.

Leczenie ciągłego ból głowy

Przewlekły ból głowy nie minie z dnia na dzień. Codzienny ból głowy, zwłaszcza rano, wymaga konsultacji z lekarzem i odnalezienia przyczyny dolegliwości bólowych. Jeśli jest on objawem innej choroby (np. nadciśnienia) należy leczyć jego przyczynę. Najczęściej pomaga zmiana diety, prowadzenie zdrowego trybu życia, a w niektórych przypadkach także przyjmowanie leków obniżających ciśnienie krwi.

W przypadku migren należy pozostawać pod regularną kontrolą neurologa i przyjmować leki, które będą zapobiegały napadom bólu. Często bóle głowy są bagatelizowane, ale nie wolno tego robić, ponieważ jest to sygnał ze strony organizmu, że dzieje się coś niedobrego.

Bóle głowy wywołane przemęczeniem lub zaburzeniami snu także wymagają reakcji. Jeśli mają charakter codzienny lub przewlekły, powinny zostać skonsultowane z lekarzem pierwszego kontaktu, który zaleci odpowiednie postępowanie.

Tym, co można zrobić samodzielnie, jest zadbanie o higienę snu. Wietrzenie sypialni przed snem, zmiana pościeli na wykonaną z naturalnych składników (np. bawełny czy lnu), wyeliminowanie bodźców (np. czytania informacji na smartfonie czy oglądania pobudzających seriali) to nawyki, które mogą poprawić nasz komfort snu. Warto także zadbać o regularną aktywność fizyczną, więcej się ruszać na świeżym powietrzu. Ruch dotlenia organizm, poprawia krążenie i transport substancji odżywczych, a także zmniejsza napięcia.

Bóle głowy mogą być związane z nerwicą i zaburzeniami psychicznymi. W takiej sytuacji konieczna jest wizyta u psychologa lub skorzystanie z psychoterapii, która pomoże nam radzić sobie ze stresem i rozładowywać napięcia. To dobra profilaktyka bólu głowy.

Czytaj też:

Szum w uszach – dlaczego nie wolno go ignorować?