Korzonki – objawy zapalenia korzonków, sposoby uśmierzania bólu i leczenia

Korzonki to nic więcej jak zakończenia nerwowe, które znajdują się po obydwu stronach rdzenia kręgowego. Jednorazowy ból korzonków można odczytywać jako alarm, który świadczy, że z naszymi końcówkami dzieje się coś niedobrego, jeśli zareagujemy w odpowiednim momencie, będziemy w stanie ustrzec się zapalenia korzonków, które stanowi dużo poważniejszy oraz bardziej bolesny atak.

Czym są korzonki?

Korzonki to włókna nerwowe, znajdujące się między kręgami. Wychodzą z rdzenia kręgowego. Zapalenie korzonków to inaczej rwa kulszowa – silny ból w dolnej części pleców promieniujący na nogi. Ból pojawia się w okolicy lędźwiowej, ale może rozprzestrzeniać się na inne części kręgosłupa. Niekiedy jest tak silny, że utrudnia nawet wstanie z łóżka.

Dlaczego korzonki bolą?

Ból korzonków najczęściej wynika ze stanu zapalnego albo z uszkodzenia nerwów. Przyczyną zapalenia korzonków może być dyskopatia, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, pleców i szyi. Niekiedy zapalenia korzonków pojawiają się na skutek niewłaściwego trybu życia (tzw. siedzącego), otyłości czy nadwagi.

Do występowania stanów zapalnych korzonków mogą się przyczynić:

problemy z postawą ciała

zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa



dyskopatia

przeciążenie kręgosłupa na skutek pracy fizycznej

siedzący tryb życia

nadwaga

otyłość

nieodpowiednia pozycja do spania

ciąża

Ból korzonków – przyczyny

Przyczyną zapalenia korzonków jest najczęściej przepuklina krążka międzykręgowego. Naciska ona na włókna nerwowe, co powoduje silny ból. Przepuklina może być spowodowana nadmiernym obciążaniem kręgosłupa (np. w przypadku pracowników fizycznych), ale też nieodpowiednią postawą ciała czy urazem kręgosłupa. Powoduje zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, które wywołują silny ból pleców o charakterze przewlekłym.

Ból korzonków promieniuje od odcinka krzyżowego lub lędźwiowego kręgosłupa przez pośladek aż do uda, a czasami nieraz do stopy. Ból potrafi być bardzo silny oraz rwący. Najczęściej pojawia się na skutek podrażnienia bądź ucisku nerwu kulszowego, który jest uważany za największy nerw w organizmie człowieka.

Przyczynami bólu korzonków są najczęściej uciski i podrażnienia korzeni nerwowych, które zostały wywołane przez dyskopatię – chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa, gdzie krążek międzykręgowy jest czynnikiem uciskającym nerw kulszowy. Należy pamiętać, że to ból korzonków może pojawić się w wyniku ucisku mięśni pośladków, a także w obliczu chorób, które przebiegają ze zwężeniem kanału nerwowego.

Zapalenie korzonków

Zapalenie korzonków, inaczej rwa kulszowa, powoduje silny i nagły ból w dolnej części pleców. Promieniuje on na kończyny, utrudnia przyjęcie prawidłowej postawy ciała i poruszanie się. Ból może pojawić się także w ciąży, na skutek zmiany masy ciała. W takiej sytuacji jest to szczególnie trudne, ponieważ w ciąży zaleca się ograniczać przyjmowanie leków przeciwbólowych. Niekiedy ulgę przynoszą kąpiele, masaże wodne czy umiarkowana aktywność fizyczna.

Zapalenie korzonków - rodzaje

Wyróżnia się trzy rodzaje zapalenia korzonków:

rwę barkową - spowodowana jest zapaleniem korzonków szyjnych

rwę kulszową - spowodowana jest zapaleniem korzonków lędźwiowych

rwę udową - spowodowana jest zapaleniem dolnych korzonków lędźwiowych

Ucisk nerwów wywołuje dolegliwości bólowe, ale jego przyczyna może być różna. Czasem intensywne treningi lub praca fizyczna doprowadzają do przeciążenia kręgosłupa i powodują zapalenie korzonków.

Objawy zapalenia korzonków

Objawy zapalenia korzonków to nagły, rwący i bardzo silny ból pleców, który promieniuje od kręgosłupa aż po miednicę i kończyny dolne. Niekiedy odczuwany jest nawet w stopach i utrudnia spokojne poruszanie się – są to typowe objawy rwy kulszowej. Zapalenie korzonków nerwowych może doprowadzić do osłabienia lub paraliżu mięśni, a także do problemów z codziennym funkcjonowaniem. Korzenie nerwowe, które odchodzą od rdzenia kręgowego, są jednymi z najmocniej unerwionych miejsc w całym organizmie, dlatego dolegliwość ta jest tak bolesna. Ból promieniujący na kończyny i miednicę może nie mijać nawet po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Mniej typowe objawy korzonków to także:

przykurcze mięśni

zaburzenia czucia

zbyt mocno napięte mięśnie

drętwienie nogi

ból karku

bóle w górnej części pleców

bóle w dolnej części pleców

bóle stawu ramiennego

bóle kończyny górnej

ból głowy



Ból pojawia się w wyniku gwałtownego ruchu, jest to ostry ból, który utrudnia wykonywanie codziennych czynności.

Domowe sposoby na bóle korzonków

W przypadku nagłego wystąpienia ataku rwy kulszowej, który został spowodowany urazem lub przeciążeniem kręgosłupa, pomocne stają się domowe sposoby, które uśmierzają ból korzonków. Najczęściej stosowane są maści chłodzące, które dodatkowo działają przeciwbólowo i prowadzą do zmniejszenia się obrzęku tkanek.

Należy pamiętać, że przy występowaniu przewlekłego bólu korzonków, któremu najczęściej towarzyszą silne napięcia mięśniowe, warto zastosować ciepłe kompresy czy też maści rozgrzewające. Chodzi o dokładne rozgrzanie tkanek za pomocą ciepła, którego zadaniem jest uśmierzenie bólu i złagodzenie obrzęku.

W łagodzeniu bólu ulgę przynosi również przyjęcie odpowiedniej postawy ciała. Należy ustabilizować kręgosłup, unikać wykonywania gwałtownych ruchów. Gdy atak rwy kulszowej minie, warto rozpocząć regularne ćwiczenia, ponieważ brak aktywności fizycznej zwiększa ryzyko nawrotu choroby.

Decydując się na przyjmowanie leków przeciwzapalnych i leków przeciwbólowych, należy pamiętać, by nie zwiększać zalecanych dawek dobowych, bo to nic nie pomoże. Leki przeciwzapalne zwalczą stan zapalny korzonków, ale jest to działanie doraźne, które nie wyeliminuje przyczyny bólu.

Ogrzewanie pleców – sposobem na bóle korzonków

Domowe sposoby leczenia korzonków są najczęściej wykorzystywane we wsparciu z terapią, która została zalecona przez lekarza. Terapia ciepłem pomaga na dolegliwości związane ze zwiększonym napięciem mięśni pleców. W przypadku ogrzewania pleców specjalnymi poduszkami grzejącymi czy ciepłymi okładami mięśnie stopniowo się rozluźniają. Dodatkowy relaks i rozluźnienie zapewnią ciepłe kąpiele z dodatkiem olejków ziołowych, które również działają uspokajająco i rozluźniająco. Natomiast jeżeli zapalenie korzonków występuje w odcinku szyjnym kręgosłupa, kołnierz stabilizujący powinien zapewnić zmniejszenie się bólu oraz zabezpieczyć mięśnie przed dodatkowymi przeciążeniami.

Korzonki – leczenie

Leczenie zapalenia korzonków najczęściej polega na przyjmowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych i leków przeciwbólowych. Niekiedy zalecane są również masaże oraz rehabilitacja, która pomaga zmniejszyć przeciążenia na kręgosłupie, rozluźnić mięśnie i w efekcie zmniejszyć ból.

Ciężkie przypadki zapalenia korzonków mogą wymagać podawania zastrzyków domięśniowych, które zawierają sterydy.

Leki na rwę kulszową

W przypadku ostrego ataku rwy kulszowej, najlepszym sposobem jest leżenie w łóżku w pozycji bocznej. Nogi należy podkurczyć, a między kolana włożyć poduszkę. Dobrze jest prowadzić wtedy spoczynkowy tryb życia, a zapalenie korzonków zwyczajnie wygrzać i wyleżeć. Ulgę w bólu przynoszą również maści przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Czy korzonki można wygrzać?

Wiele się mówi na temat pozytywnego wpływu ogrzewania bolących miejsc. Zapalenie korzonków rzeczywiście można zmniejszyć, stosując różne metody rozgrzewania kręgosłupa. Pomocne może okazać się korzystanie z termoforu albo ciepłych okładów, dobrym rozwiązaniem są również kąpiele rozluźniające mięśnie kręgosłupa. Aby zmniejszyć ból i dyskomfort, można również sięgnąć po plastry przeciwbólowe oraz maści rozgrzewające. W aptekach znajdziemy szeroki wybór takich produktów. Dobrze jest mieć je w domu, by zastosować je od razu w razie wystąpienia nagłego ataku rwy kulszowej.

Profilaktyka zapalenia korzonków

W przypadku profilaktyki leczenia korzonków, głównym jej elementem jest wzmacnianie mięśni kręgosłupa za pomocą aktywności fizycznej i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Należy dbać o dietę i wzmożona aktywność na co dzień, która utrzyma nasz kręgosłup w dobrym zdrowiu. Dodatkowo utrzymanie prawidłowej postawy ciała w pozycji siedzącej, jak i podczas chodzenia wpłynie na przeciwdziałanie pojawienia się dolegliwości związanych z korzonkami.

W przypadku ryzyka pojawienia się problemów z korzonkami, należy zadbać o prawidłowe przenoszenie przedmiotów o większych gabarytach oraz zapewnić sobie wygodny materac do spania, który zadba o nasz kręgosłup podczas wypoczynku.

A co, gdy domowe sposoby na korzonki nie wystarczają?

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy pojawia się silne ataki bólowe związane z korzonkami, należy skorzystać z pomocy lekarza specjalisty. Niesteroidowe leki przeciwzapalne i maści mogą przynieść chwilową ulgę, ale stanowią one leczenie wyłącznie objawowe. Jeśli nagły ból korzonków nie ustąpi po dwóch dniach, należy skonsultować się z lekarzem. Czasem konieczne okazuje się zrobienie zastrzyku domięśniowego. Warto pamiętać, że chodzenie oraz rozciąganie się, może pomóc w złagodzeniu bólu korzonków. W chwili ataku warto, unikać pozycji stojącej i siedzącej oraz jeżeli to możliwe, starać się w sposób równomierny obciążać plecy.

Aby leczyć korzonki, trzeba odnaleźć źródło problemu. Przyczyny zapalenia korzonków mogą być różne, dlatego istotne jest przeprowadzenie odpowiedniej diagnostyki. Najczęściej wykonuje się RTG kręgosłupa, który pozwala ocenić, czy u pacjenta występuje uszkodzenie krążka międzykręgowego lub choroba zwyrodnieniowa. Po przeanalizowaniu wyników badań lekarz dobierze odpowiednie leczenie.

Czytaj też:

Kamica nerkowa – objawy, które trzeba zgłosić lekarzowi