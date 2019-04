3 najpopularniejsze mity na temat snu obalone!

Nowe badania sugerują, że obalenie powszechnych mitów sennych jest kluczowe dla naszego ogólnego zdrowia. Lekarze już od dawna ostrzegają nas przed skutkami chronicznego niewyspania. Należą do nich otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia i problemy ze zdrowiem psychicznym. Dobrej jakości sen jest dla nas ważny.

Rebecca Robbins, badaczka z Department of Population Health at New York University's (NYU) Langone Health w Nowym Jorku, wrap ze swoim zespołem przeanalizowała ponad 8000 stron internetowych, próbując znaleźć najpopularniejsze, błędne przekonania na temat snu.

3 najpopularniejsze mity na temat snu

Czy ty też wierzysz, że:

5 godzin lub mniej wystarczy, żeby się wyspać?



głośne chrapanie jest normalne?



picie alkoholu przed snem sprawia, że lepiej śpimy?



Niestety, jesteś w błędzie.

5 godzin snu w ciągu nocy to zdecydowanie za mało, zdaniem naukowców. W dłuższej perspektywie zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych. Drzemki w ciągu dnia niewiele tutaj pomogą.



Drugi mit również jest niebezpieczny. Naukowcy ostrzegają, że chrapanie może być oznaką bezdechu sennego. Stan ten może prowadzić do zawałów serca, udaru lub depresji, jeśli nie będzie leczony. Chociaż naukowcy przyznają, że chrapanie może być nieszkodliwe, nie należy go ignorować.



Liczne badania naukowe wielokrotnie wykazały, że spożywanie alkoholu uniemożliwia ludziom osiągnięcie głębokiej, spokojnej fazy snu.



Robbins i jej koledzy opublikowali swoje odkrycia w czasopiśmie „Sleep Health”.

