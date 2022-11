Co kształty twojego ciała mówią o twoim zdrowiu?

Wskaźnik masy ciała (BMI) od dziesięcioleci niezmiennie podawany jest jako główny wyznacznik zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednak niedawno przeprowadzone badania podają, że BMI nie musi wcale mieć tak wielkiego znaczenia, jakie niegdyś przypisywali mu lekarze. Przynajmniej w temacie szacowania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet po menopauzie.

Lepsza metoda, niż BMI

Badanie, którego przebieg opisano w „European Heart Journal” donosi, że kształt ciała, zwłaszcza w tych miejscach, w których na ciele występują złogi tłuszczu, może być lepszym wskaźnikiem potencjalnych problemów układu sercowo-naczyniowego, niż BMI. W niniejszym badaniu, prowadzonym przez dr Qibin Qi, profesora nadzwyczajnego w Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku, naukowcy przyjrzeli się rozkładowi w poszczególnych częściach ciała jego całkowitej masy i tłuszczu u ponad 2600 kobiet po menopauzie.

Każda z uczestniczek dołączyła do Inicjatywy na rzecz Zdrowia Kobiet, badania zdrowotnego na dużą skalę, do którego rekrutowano kobiety w latach 1993-1998, a następnie monitorowano ich zdrowie do początku 2017 roku. W tym czasie prawie 300 kobiet zachorowało na choroby układu krążenia. Badacze znaleźli wówczas kilka unikalnych czynników, które mogą wskazywać na możliwe konotacje zdrowotne i stanowić ostrzeżenie dla innych kobiet.

Przede wszystkim zauważono, że kobiety z najwyższym procentowym udziałem tłuszczu w środkowych partiach ciała i najniższym w obrębie nóg (tzw. kształt jabłka) wykazywały trzykrotnie wyższe ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, niż kobiety z najniższą zawartością tłuszczu w okolicy talii i najwyższej w okolicy pośladków (kształt gruszki).

Ponadto panie z najwyższą zawartością tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha wykazywały prawie dwukrotnie większe ryzyko problemów zdrowotnych z układem sercowo-naczyniowym, takich jak nadciśnienie lub udar, w porównaniu z kobietami o najmniejszej zawartości tkanki tłuszczowej w tej okolicy. Co więcej, kobiety o najbardziej otłuszczonych nogach wykazywały o 40 procent niższe ryzyko chorób układu krążenia w porównaniu z kobietami z najmniejszą ilością tłuszczu w obrębie nóg.

Badacze ustalili, że ogólna masa ciała ma niewiele wspólnego z ewentualnymi zagrożeniami dla zdrowia. W przypadku kobiet po menopauzie, te o prawidłowej masie ciała mogą nadal wykazywać wysokie ryzyko chorób z powodu występowania tłuszczu w części środkowej. Niniejsze badanie koncentrowało się jednak na kobietach po menopauzie, więc potrzebne są dalsze badania, aby sprawdzić, czy dotyczy to również młodszych kobiet. Innymi słowy, waga nie wydaje się mieć zbyt wielkiego znaczenia. To właśnie rozkład tłuszczu – niezależnie od tego, czy ciało danej osoby ma kształt gruszki, czy jabłka – miał największy wpływ na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych uczestniczek badania.

Czy BMI odejdzie do lamusa?

Pomiary BMI są częścią zwykłego badania u dietetyka. Jest to, a przynajmniej zawsze był, wiarygodny sposób na stwierdzenie tego, czy dana osoba wykazuje podwyższone ryzyko problemów zdrowotnych.

Jednak dwie osoby mogą wykazywać ten sam poziom BMI przy bardzo różnych składach ciała. Jedna z nich może być umięśniona, druga zaś może mieć duży obwód talii przez złogi tłuszczu. BMI zrównałoby je, ale ogólny stan zdrowia wykazywałby coś kompletnie innego. To właśnie w tym przypadku kształt ciała może być ważny w kwestii analizy zagrożeń zdrowotnych. Dlatego BMI u chorych osób paradoksalnie może być w normie.

Według naukowców kobiety, które nie straciły tkanki tłuszczowej w obrębie nóg podczas badania, ale ich poziom tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha zredukował się, wykazywały obniżone ryzyko chorób układu krążenia.

Badanie wykazało, że sama ta zmiana mogłaby zapobiec 6 na 1000 przypadków takich chorób rocznie. Badania przeprowadzone przez zespół dr Qi były pierwszymi, które zweryfikowały, gdzie przechowywany jest w organizmie tłuszcz i jaki to ma związek z ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet po menopauzie. Nie jest jeszcze jasne, czy te ustalenia sprawdziłyby się także w przypadku innych części populacji.

To, gdzie tłuszcz odkłada się w ciele, nie zależy od ciebie. Dystrybucja tłuszczu jest często wynikiem czynników genetycznych i środowiskowych, takich jak dieta i ćwiczenia. Możesz włączyć do swojego planu dnia aktywność fizyczną, która ma na celu zmniejszenie tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha, ale prawdopodobnie nie będziesz w stanie przekonać swojego ciała do tego, by zaczęło na przykład magazynować tłuszcz w nogach.

