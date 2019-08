Czy chodzenie w japonkach jest bezpieczne dla stóp? Zapytaliśmy ortopedę

Czy noszenie japonek jest zdrowe dla stóp?

Lek. med. Krzysztof Jagodziński: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Długoterminowe chodzenie w obuwiu, które jest niestabilne (czyli np. w japonkach) bardzo obciąża i przeciąża narząd ruchu. Stopy, gdy „używają” niestabilnego obuwia, zmuszone są do bardzo intensywnej pracy. W wakacje bardzo często zdarza się, że wiele osób (zwłaszcza kobiety) niemal cały czas korzysta z japonek lub innych klapek. Gdy stopa jest nieprzyzwyczajona do takiej aktywności, może dojść do pojawienia się stanów zapalnych, zespołów przeciążeniowych i wtórnych dolegliwości bólowych.

A czy powinny z nich korzystać dzieci?

Kiedy dzieci nie mają żadnej wady stóp, mogą chodzić w obuwiu, które jest niestabilne (np. w klapkach, drewniaczkach). Dzieci bowiem, poprzez pracę grup mięśniowych, kształtują w ten sposób krzywizny stopy. Dlatego chodzenie przez dzieci w obuwiu, które wymusza pracę mięśni stopy jest korzystne. Natomiast u dorosłych poprawa w zakresie budowy stopy jest niemożliwa, dlatego korzystanie z butów niestabilnych i niezapewniających odpowiedniej amortyzacji (np. wspomniane japonki) jest niekorzystne. U osób dorosłych korzystanie z takich butów jest dopuszczalne w krótkim okresie, jednak do chodzenia przewlekłego nie powinny być stosowane.

Jak należy dobierać obuwie?

Obuwie powinno pełnić dwie funkcje: po pierwsze w procesie chodzenia stopa powinna być izolowana od podłoża (poprzez odpowiednią podeszwę), a po drugie powinno być stabilne (tak, aby elementy stopy nadmiernie nie pracowały). W japonkach natomiast struktury stopy pracują nadmiernie, dlatego osoby wracające z wakacji bardzo często skarżą się na bóle stóp i piszczeli. Tak naprawdę obuwiem do przewlekłego chodzenia powinno być obuwie sportowe. Możemy oczywiście korzystać z wszelkich dostępnych par butów, jednak z tych niestabilnych i nieamortyzujących stopy od podłoża, starajmy się korzystać rzadko.

