Kłucie w prawym boku – co może oznaczać? Przyczyny

Ból w prawym boku nie jest niczym przyjemnym. Niezależnie od nasilenia i charakteru jest uciążliwy, a czasami trudny do zwalczenia standardowymi metodami. Kiedy wymaga zasięgnięcia pomocy lekarskiej i jakie choroby może zwiastować?

Ból z prawej strony podbrzusza – czy zawsze jest objawem choroby?

Ból w prawym boku może być wiele przyczyn. Niekiedy jest efektem nadmiernej aktywności fizycznej lub przeforsowania organizmu. W takiej sytuacji zazwyczaj mija, gdy odpoczniemy. Czasem ból pojawia się na skutek zjedzenia zbyt obfitego posiłku i jest efektem procesów trawiennych, które toczą się w organizmie.

Powtarzający się regularnie ból w prawym boku może jednak oznaczać choroby układu moczowego lub choroby układu pokarmowego. W takiej sytuacji warto wykonać rtg jamy brzusznej lub usg brzucha, by poznać przyczyny dolegliwości.

Przyczyny kłucia w prawym boku

Kłucie w prawym boku może oznaczać:

zapalenie pęcherzyka żółciowego



zapalenie wyrostka robaczkowego

ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

ostre zapalenie wątroby

choroby jelit

zapalenie dróg żółciowych

zapalenie pęcherzyka żółciowego

Dolegliwości bólowe może powodować także zastoinowa niewydolność serca, mogą wystąpić również przy zapaleniu nerek.

Objawy kłucia w prawym boku

Ból w prawym boku może mieć różne natężenie. U niektórych osób wystąpi lekki ból czy pieczenie, które będą miały słabe nasilenie. W takiej sytuacji najczęściej kłucie nie jest przyczyną nagłego stanu zapalnego czy choroby, która toczy się w układzie pokarmowym. Może oznaczać choroby jelit, wrzody żołądka czy stany zapalnego układu moczowego, zwłaszcza gdy nie mija zbyt szybko. W takiej sytuacji warto udać się do lekarza, by dokładnie zbadał pacjenta, ale również sięgnąć po leki przeciwbólowe czy leki rozkurczowe, które mogą zmniejszyć ból.

Jeśli natomiast ból pojawia się nagle, jest silny i nie ustępuje, może oznaczać poważniejsze stany. W takiej sytuacji może być objawem zapalenia wyrostka robaczkowego, zapalenia pęcherzyka żółciowego czy kamicy nerkowej. Bardzo silny ból często oznacza kolkę nerkową i wymaga szybkiej hospitalizacji.

Kłucie w prawej górnej części brzucha

Ból prawej górnej części brzucha może różnić się intensywnością w zależności od przyczyny. Może wydawać się zarówno bólem tępym, jak i ostrym oraz przeszywającym. Jeśli trwa dłużej niż kilka dni, należy wybrać się do lekarza w celu sprawdzenia, co takiego się dzieje. Powinieneś natychmiast szukać pomocy medycznej, jeśli doświadczasz:

silnego bólu brzucha

gorączki



uporczywych nudności i wymiotów

krwi w kale

obrzęków

niewyjaśnionej utraty masy ciała

zżółknięcia skóry (może ono zwiastować żółtaczkę).

To może być atak wyrostka

Atak wyrostka robaczkowego nie zawsze jest łatwo rozpoznać. Jeśli wyrostek jest rozlany, może powodować dolegliwości bólowe nie tylko w prawym boku, ale w całym podbrzuszu. Niekiedy daje mylne oznaki, w przypadku kobiet może przypominać ciążę pozamaciczną. Wylany wyrostek powodujący zapalenie otrzewnej powoduje bardzo silny ból brzucha, mdłości i ból przy uciskaniu brzucha.

Zapalenie wyrostka robaczkowego może mieć charakter nagły lub przewlekły. Na początku mogą występować powtarzające się bóle brzucha czy mdłości. Może towarzyszyć temu także brak apetytu czy stan podgorączkowy. Z czasem dolegliwości się nasilają, mogą wystąpić problemy z wypróżnianiem.

Nieleczone zapalenie wyrostka robaczkowego może mieć ogromne konsekwencje i doprowadzić nawet do stanu zagrożenia życia. Jeśli wyrostek jest rozlany, wywołuje zapalenie otrzewnej, a to wymaga szybkiej reakcji chirurgicznej. Nie ma innej metody leczenia niż usunięcie chirurgiczne wyrostka. Najczęściej wykonuje się je za pomocą laparotomii, czyli przecięcia powłok brzusznych. Po takiej operacji pacjent musi przynajmniej przez miesiąc stosować lekkostrawną dietę i przestrzegać zaleceń lekarza.

Kłucie w prawym boku brzucha a problemy z pęcherzykiem żółciowym

Kłujący ból w prawym boku może oznaczać stan zapalny pęcherzyka żółciowego. Często jest objawem kamicy żółciowej, a objawy choroby mogą się zaostrzyć po zjedzeniu tłustych potraw. Zapalenie dróg żółciowych najczęściej leczy się za pomocą antybiotyków i leków przeciwbólowych oraz rozkurczowych. Ważnym elementem jest również dieta, która wspomaga pracę układu pokarmowego.

Kłucie w prawym boku a choroby wątroby

Choroby takie, jak zapalenie, ropień czy rak wątroby mogą również prowadzić do takich dolegliwości bólowych. Objawy chorób wątroby oprócz bólu w prawej górnej części brzucha mogą obejmować:

zżółknięcie skóry

nudności lub wymioty

ciemniejszy odcień moczu

gorączka

zmęczenie

niewyjaśniona utrata masy ciała.

Klucie w prawym boku pod żebrami – czy to może być wątroba?

Ból w prawym boku lub prawej części brzucha mogą wywoływać choroby wątroby. Stłuszczenie wątroby, powiększenie wątroby czy zapalenie wątroby mogą mieć różne przyczyny. Często rozwijają się na skutek celiakii, choroby Leśniowskiego-Crohna, cukrzycy czy chorób trzustki. Aby zregenerować wątrobę należy przejść na dietę, która odciąży ten organ. W diecie nie powinny występować tłuszcze, fast foody, wysoko przetworzone produkty ani alkohol. Ważne miejsce powinny za to zająć warzywa, owoce, chude mięso czy oleje roślinne.

Kłucie w prawym boku – czy to ból nerki?

Problemy z nerkami, takie jak kamienie nerkowe, zakażenie dróg moczowych, zakażenie nerek lub rak nerki, mogą prowadzić do dolegliwości bólowych. Sprawdź, czy występują u ciebie poniższe objawy, by dowiedzieć się wstępnie, czy masz do czynienia z problemami z nerką:

ból promieniujący do dolnej części pleców lub pachwiny

ból w trakcie oddawania moczu

częste oddawanie moczu

krew w moczu

gorączka

nudności lub wymioty.

Stan przedrzucawkowy

Stan przedrzucawkowy jest stanem, który zwykle występuje u kobiet ok. 20. tygodnia ciąży. Może również rozwinąć się wcześniej w czasie ciąży lub, w niektórych przypadkach, w okresie poporodowym. Cechą charakterystyczną stanu przedrzucawkowego jest wzrost ciśnienia krwi, ale często pojawia się również ból w prawej górnej części brzucha. Dodatkowe objawy mogą obejmować:

silny ból głowy

nudności lub wymioty

zmniejszone oddawanie moczu

białko w moczu

problemy z nerkami lub wątrobą

niewyraźne widzenie lub wrażliwość na światło

duszności.

Lekarz powinien monitorować ciśnienie krwi w ramach wizyt kontrolnych. Jeśli jednak wystąpią objawy przedrzucawkowe, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną, ponieważ brak leczenia tego stanu może zagrażać życiu twojemu, jak i dziecka.

Problemy z woreczkiem żółciowym

Problemy z pęcherzykiem żółciowym, takie jak kamienie żółciowe lub kamica żółciowa, mogą powodować ból w prawej górnej części brzucha. Kamica żółciowa wiąże się z obecnością kamieni w przewodach żółciowych. Ból spowodowany kamieniami żółciowymi może trwać kilka godzin i najczęściej występuje po dużym posiłku lub wieczorem. Dodatkowe objawy, na które należy zwrócić uwagę, mogą obejmować:

nudności i wymioty

gorączkę

dreszcze

ciemniejszy mocz

żółtawą skórę.

Jeśli masz objawy wskazujące na obecność kamieni żółciowych, powinieneś skonsultować się z lekarzem. Kamienie w drogach żółciowych mogą prowadzić do poważnych komplikacji.

Problemy z trzustką

Możesz odczuwać ból w prawej górnej części brzucha, jeśli twoją trzustkę objął stan zapalny – jest to tzw. zapalenie trzustki. Ból, który odczuwasz z powodu zapalenia trzustki, powoli się nasila, a dodatkowe objawy mogą obejmować:

nudności lub wymioty

gorączkę

przyspieszenie akcji sercaprzyspieszenie akcji serca.

Większość przypadków zapalenia trzustki wymaga leczenia.

Skurcze menstruacyjne

Skurcze mogą się zdarzyć przed miesiączką lub w jej trakcie. Są najczęściej odczuwane po jednej lub obu stronach podbrzusza. Inne typowe objawy to:

tępy, ciągły ból

ból w dolnej części pleców i ud

nudności

luźne stolce

bóle głowy

zawroty głowy.

Ból w prawym boku na dole

Ból w prawym boku na dole może oznaczać choroby kobiece. Kłujący ból w prawym boku może świadczyć o owulacji, ale również i o schorzeniach ginekologicznych takich jak torbiel jajnika czy skręt jajnika.

Dolegliwości bólowe mogą towarzyszyć również zapaleniu przydatków. Objawia się ono silnymi bólami brzucha, upławami i gorączką. Temperatura ciała może być bardzo wysoka i przekroczyć nawet 38 stopni Celsjusza.

Endometrioza

Chociaż skurcze są częstym objawem miesiączki, mogą być również spowodowane innym problemem, takim jak endometrioza, która występuje, gdy śluzówka macicy wyścielająca jej wnętrze zaczyna gromadzić się na zewnątrz narządu. Jest to sprawa o charakterze przewlekłym, a ponadto bolesna dla wielu kobiet i może prowadzić do bezpłodności. Jeśli podejrzewasz, że endometrioza może być przyczyną twojego bólu brzucha, skonsultuj się z lekarzem. Im szybciej ten stan zostanie wyleczony, tym mniej prawdopodobne są powikłania.

Torbiel jajnika

Torbiele jajnika są woreczkami wypełnionymi płynem znajdowanym na lub wewnątrz jajnika. Większość torbieli nie powoduje bólu ani dyskomfortu i może zniknąć bez ingerencji medycznej. Ale duże torbiele, zwłaszcza pęknięte, mogą prowadzić do uciążliwych dolegliwości takich, jak:

ból w podbrzuszu

wzdęcia

ciężkie uczucie w brzuchu.

Powinieneś natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli objawom tym towarzyszą:

nagłe, silne bóle brzucha

gorączka

wymioty

przyspieszony oddech

osłabienie

Czytaj też:

7 objawów świadczących o tym, że to nie jest „zwykły” ból brzucha