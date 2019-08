Choroba Alzheimera u kobiet to wynik stresu?

„Normalna reakcja na stres powoduje tymczasowy wzrost hormonów stresu, takich jak kortyzol, a po jego zakończeniu poziomy wracają do wartości wyjściowej i następuje powrót do zdrowia” – mówi dr Cynthia Munro, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych. Poprzednie badania wykazały, że wiek może mieć znaczący wpływ na reakcję kobiet na stres, a stresujące doświadczenie życiowe może powodować pamięć i problemy poznawcze. Problemy te mają jednak charakter krótkotrwały. Badacze postanowili teraz przyjrzeć się związkowi między stresem a długoterminowym pogorszeniem funkcji poznawczych, czego skutkiem może być zwiększone ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Naukowcy są zgodni, że jeśli poziom hormonu stresu wzrośnie i pozostanie wysoki, stan ten może mieć negatywny wpływ na mózg.

Stres w średnim wieku zwiększa ryzyko Alzheimera

Badania opublikowane właśnie w International Journal of Geriatric Psychiatry i przeprowadzone na ponad 900 osobach wykazały potencjalną przyczynę, dlaczego to kobiety są bardziej narażone na rozwód choroby Alzheimera. Badania trwały w sumie od 1982 do 2004 roku. Uczestnicy trzykrotnie spotykali się z badaczami i odpowiadali na szczegółowe pytania. Oceniane były także ich funkcje poznawcze.

Podczas ostatniego spotkania pytano m.in. o to:

czy doświadczył traumatycznego wydarzenia w ubiegłym roku. Takie zdarzenia obejmowały gwałt, ataki fizyczne, groźby, klęski żywiołowe lub obserwowanie, jak inna osoba doznała obrażeń lub straciła życie;



czy przeżyli stresujące doświadczenie życiowe w tym samym okresie, takie jak rozwód, śmierć przyjaciela lub członka rodziny, ciężka choroba, małżeństwo lub przejście na emeryturę.



Liczba mężczyzn i kobiet zgłaszających traumatyczne doświadczenie była podobna (22 proc. mężczyzn i 23 proc. kobiet). To samo dotyczyło stresujących wydarzeń życiowych: 47 proc. mężczyzn i 50 proc. kobiet twierdziło, że doświadczyło przynajmniej jednego w poprzednim roku.

Podczas trzeciego i czwartego spotkania wszyscy uczestnicy przystąpili do standardowego testu pamięci. Jednym z godnych uwagi działań było zapamiętanie 20 słów, które testerzy wypowiedzieli na głos i powtórzenie ich od razu, a także ponownie 20 minut później.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi naukowcy ustalili związek kobiet tylko między stresującymi wydarzeniami życiowymi w wieku średnim a większym pogorszeniem zapamiętywania i rozpoznawania słów.

Kobiety, które przeżyły co najmniej jedno stresujące doświadczenie życiowe, podczas czwartej wizyty zapamiętały o jedno słowo mniej niż podczas trzeciej, podczas gdy kobiety z tej samej kategorii rozpoznały o 1,7 mniej słów podczas czwartej rozmowy.

Średnio kobiety, które nie zgłosiły stresorów życiowych, pamiętały o 0,5 mniej słów i rozpoznawały o 1,2 mniej słów.

