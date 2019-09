Przeszliśmy przez raka, teraz jedziemy na jego Zwrotnik! Rolling2Zwrotnik – wyprawa rowerowa osób po chorobie nowotworowej wystartowała z Warszawy na Saharę Zachodnią

Rolling2Zwrotnik: kierunek Zwrotnik Raka

27 zawodników Rolling2Zwrotnik Team, 5 września wyruszyło z Warszawy w czteromiesięczną podróż, obierając za cel Zwrotnik Raka w Saharze Zachodniej. Podczas dwunastu etapów sztafety, przejadą blisko 7 tys. km, odwiedzą 8 krajów i wyznaczą rowerowy Rak’n’Roll Track. „Przeszliśmy przez raka, teraz jedziemy na Zwrotnik Raka” – mówi Monika Dąbrowska, kierowniczka wyprawy z ramienia Fundacji Rak’n’Roll. „Chcemy zamanifestować nasz apetyt na życie i wyznaczyć pierwszy na świecie rowerowy Rak’n’Roll Track, będący symbolem siły, radości i afirmacji życia” – dodaje.

Trasa wyprawy została opracowana z ogromną dokładnością, pozwalając przejechać sztafecie cały dystans z wykorzystaniem możliwie dużej liczby długodystansowych szlaków rowerowych. Etapy są różnorodne, przebiegają przez miejsca ciekawe ze względów przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Każdy etap jest inny, tak jak i kraje, które uczestnicy będą przemierzać znacznie się od siebie różnią. Jedno jest pewne: uczestników sztafety Rolling2Zwrotnik czeka fantastyczna przygoda!

Na tę przygodę niecierpliwie czeka m. in. Wioletta Liberadzka, uczestniczka wyprawy, która pięć lat temu, w momencie otrzymania diagnozy, miała w planach wycieczkę do Maroka. Dziś mówi: „Jesteśmy tym, kim jesteśmy, niezależnie od choroby. Realizujemy swoje plany i marzenia. Pięć lat temu nie byłam w stanie wejść po schodach, wkrótce wezmę udział w wyprawie rowerowej na Zwrotnik Raka”. Artur Gronczewski, kolejny uczestnik sztafety, który przeszedł przez nowotwór podkreśla, że „połowa sukcesu to to, co jest po raku, w tym także sport i wsparcie zarówno najbliższych, jak i psychoonkologów czy innych pacjentów”. Artur, przed chorobą spędzał wolny czas na kanapie, a dziś bierze udział w maratonach, półmaratonach i sztafecie rowerowej na Zwrotnik Raka.

Rak nie lubi ruchu. Aktywność fizyczna chroni nas przed chorobami nowotworowymi i pomaga dojść do zdrowia

Dr n. med. Piotr Gierej z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie podkreśla, że „rak nie lubi ruchu” i dodaje, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna, także w przypadku osób chorych na nowotwory. „Nie znam badania, które potwierdzałoby szkodliwość wysiłku fizycznego na jakimkolwiek etapie – profilaktyki czy leczenia po rozpoznaniu nowotworu” – mówi. Zastrzegając, że stopień i rodzaj wysiłku w trakcie leczenia, powinien być dostosowany do stanu zdrowia i skonsultowany z lekarzem prowadzącym. „Badania pokazują, że w grupie osób niepalących, aktywnych fizycznie przynajmniej 3,5 godziny w tygodniu i stosujących odpowiednią dietę odnotowano o około 1/3 mniejsze ryzyko zachorowania na nowotwory” – dodaje. Warto pamiętać też, że osoby będące aktywne fizycznie i niepalące tytoniu, lepiej reagują na leczenie oraz mają mniej powikłań po zabiegach chirurgicznych.

Kule energii dla Rak’n’Rollowego Teamu

Idea wyprawy zaintrygowała wiele osób. Do Rolling2Zwrotnik w charakterze Ambasadorów dołączyli: Janka Ochojska, Beata Sadowska, Czesław Lang, Tomek Michniewicz, Mikołaj Luft, Robert Szulc. Na potrzeby uczestników sztafety rowerowej Maria Sadowska przekazała utwór „Jest dobrze”, który będąc odzwierciedleniem ich podejścia nie tylko do samego wyjazdu, ale codziennego życia po chorobie, stanie się motywem muzycznym wyprawy. Ambasadorzy w trakcie podróży będą przekazywali uczestnikom Rak’n’Roll Team symboliczne kule energii, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą. „Przemierzanie świata to jest najlepszy sposób jaki znam na „upijanie się życiem”, przeżywanie go całym sobą. Na wszystko patrzy się z dystansem, z innej perspektywy, z daleka”– powiedział Tomek Michniewicz przekazując swoją kulę energii uczestnikom wyprawy.

Warszawa i Kraków zaświecą się na czerwono w geście solidarności z Rolling2Zwrotnik

Dzięki partnerom, w dniu wyprawy po zmroku wiele budynków w centrum Warszawy rozświetli się rak’n’rollową czerwienią. Kolejne budynki zostaną podświetlone w Krakowie, gdzie sztafeta dotrze 8 września.

Interaktywna mapa pokaże dokładną pozycję wyprawy

Poczynania uczestników Rolling2Zwrotnik będzie można obserwować na bieżąco dzięki przygotowanemu przez konsultantów firmy Oracle systemowi informatycznemu. Na interaktywnej mapie dostępnej na stronie www.rolling2zwrotnik.pl widoczny będzie postęp wyprawy, a po jej przybliżeniu bieżące położenie sztafety. Osoby kibicujące wyprawie będą mogły sprawdzić jakie przygody przeżyli uczestnicy i jaki widok z okna bądź namiotu obudził ich o poranku;)

Rak’n’Roll roluje raka

Organizatorem wyprawy Rolling2Zwrotnik jest Fundacja Rak’n’Roll, która już od 10 lat podejmuje działania niosące pomoc, przełamując tabu związane ze sposobem mówienia o raku w Polsce. „Wyprawa jest zwieńczeniem obchodów wyjątkowego roku, czasu podsumowań i odważnych planów, 10. roku Fundacji Rak’n’Roll: Dyszka bez zadyszki! „Rolling2Zwrotnik nie tylko kontynuuje projekt zapoczątkowany pierwszą ekspedycją na Zwrotnik Raka w 2012 roku. Dziś wyznaczamy Rak’n’Roll Track i przekazujemy naszym podopiecznym oraz wszystkim chorującym na raka pozytywną energię. Chcemy, aby Rak’n’Roll Track stał się inspiracją, marzeniem i motywacją każdego chorującego na raka. Pomagamy żyć dobrze, godnie i szczęśliwie pomimo choroby nowotworowej, a po jej przejściu realizować tak, wydawałoby się niemożliwe cele, jak przejechanie na rowerach Zwrotnika Raka” – mówi kierowniczka projektu, Monika Dąbrowska z Fundacji Rak’n’Roll”.

Rolling2Zwrotnik: w liczbach

27 zawodników sztafety, osób, które przeszły przez raka



19-osobowa ekipa wspierająca



Blisko 4 miesiące rowerowego rajdu



12 etapów



Prawie 7000 km, 8 krajów



Pierwszy na świecie Rak’n’Roll Track



Drugi rajd rowerowy Fundacji Rak’n’Roll na Zwrotnik Raka

Rolling2Zwrotnik: śledź nas na stronie www.rolling2zwrotnik.pl i w SM #Rolling2Zwrotnik

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obserwowania wyprawy Rolling2Zwrotnik w social mediach na kanałach społecznościowych Fundacji Rak’n’Roll.

•Grupa Rolling2Zwrotnik na portalu Facebook:



Instagram Fundacji Rak'n'Roll:

Partnerami naszej wyprawy są:

Oracle, Mammut, RRG Warszawa, BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Rel Estate, Kross, Roche, Crosso, Weko Travel, Strefa Przygód, Luft Tri Team, Fluo Works, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Świat na Raty, Hotel Nosalowy Dwór, Socatchy, Plac Defilad, Teatr Studio, Fitshop, Zdrofit, Złotkowska – Joga dla Zdrowia.

Patronatem medialnym wyprawę objęły: Glamour, National Geographic Traveler, kobieta.onet.pl, Polska Press, ZwrotnikRaka.pl.

Fundacja Rak’n’Roll

Fundacja Rak’n’Roll działa od 2009 r. Powstała z inicjatywy Magdy Prokopowicz, która po swoich doświadczeniach z chorobą onkologiczną chciała pomóc innym kobietom w podobnej sytuacji Od początku celem fundacji było stworzenie nowej jakości w sposobie mówienia o raku, przełamywanie tabu związanego z tą chorobą, a także poprawa jakości życia chorych. Działania fundacji mają inspirować do pozytywnego myślenia, dostarczać przydatnych rozwiązań oraz zmieniać wizerunek choroby w szerszej świadomości społecznej. W ciągu 10 lat istnienia zrealizowaliśmy wiele projektów, które pomogły przełamać schemat myślenia o raku i pomogły wielu osobom przejść przez chorobę w lepszy, godny sposób. Działalność Fundacji opiera się na pozytywnej energii, uśmiechu i radości życia. Działania fundacji można wesprzeć przekazując 1% podatku – KRS 0000 338 803, wpłatami na konto: Fundacja Rak'nRoll Wygraj Życie 73 1140 2017 0000 4502 1050 9042 lub wspierając nasze projekty – więcej informacji na stronie:www.raknroll.pl.

