Dwunastu znanych sportowców rozebrało się dla chorych kobiet

Zdjęcia z backstage’u tegorocznej sesji do kalendarza Power of Community 2020

Każdy mężczyzna w swoim życiu ma do odegrania wiele ról: syna, wnuka, ucznia, przyjaciela, partnera, męża, ojca czy pracownika. Czasem jednak życie obsadza go w nowej wyjątkowej roli – towarzysza choroby nowotworowej. – Obyśmy nigdy nie musieli się w nią wcielać. Ale jeśli zajdzie taka konieczność – odgrywajmy ją tak, jakby miała być to ta najważniejsza – życiowa rola – mówi Jakub Popławski, inicjator i producent kalendarza Power of Community. Udział sportowców z całej Polski w sesji zdjęciowej do kalendarza na 2020 rok to wyjątkowy wyraz zrozumienia i solidarności z kobietami zmagającymi się z nowotworem piersi. Dochód ze sprzedaży kalendarza Power of Community tradycyjnie zostanie przeznaczony na wsparcie kobiet z zaawansowanym rakiem piersi i ich najbliższych.

BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa

Mężczyźni lubią podejmować wyzwania, nie boją się tematów tabu. Dlatego od kilku lat, wraz z Fundacją OnkoCafe – Razem Lepiej rozprawiają się z tematem ciężkiego kalibru – zaawansowanym rakiem piersi. Według danych z Krajowego Rejestru Nowotworów w 2016 roku u Polek wykryto blisko 19 tysięcy nowotworów piersi oraz uznano go za przyczynę prawie 6,5 tys. zgonów. Rak piersi do postaci zaawansowanej rozwija się aż u 30 procent kobiet. – W kampanii BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa mówimy o mądrym wsparciu kobiet w profilaktyce raka piersi oraz w trakcie choroby na każdym jej etapie – również, gdy przybierze ona postać zaawansowaną. W tym roku wyjątkową sesją na scenie w Operze chcemy jeszcze mocniej podkreślić rolę mężczyzn. Gdy choruje bliska nam kobieta, zmagamy się z tą chorobą razem z nią. Nasze życie również się zmienia. Codzienna rutyna i przewidywalność kolejnych dni ustępuje lękowi i strachowi. A przecież trzeba wziąć się w garść i stawić czoła nowym zadaniom – w większym stopniu zająć się dziećmi, domem, a do tego zachować spokój i opanowanie, być z nią w codzienności i w zmaganiu z chorobą. To jest ten czas, aby wcielić się w tą najważniejszą dla mężczyzny rolę – mówi Jakub Popławski.

Znakomita większość mężczyzn (90%) jest świadoma tego, jak ważne jest wsparcie rodziny dla osoby chorującej. Czy wiemy, jakiej dokładnie pomocy oczekują od nas kobiety z zaawansowanym rakiem piersi? Zgodnie z wynikami badania sondażowego przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia w ramach kampanii BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa, Polacy uważają, że kobiety z rakiem piersi oczekują przede wszystkim wsparcia rodziny (59%), partnera czy męża (58%) a także akceptacji ze strony społeczeństwa (56%). – Życie pisze różne scenariusze. Każda kobieta jest inna, każda choruje inaczej. Ważne jest to, aby zastanowić się, jakiego wsparcia od nas oczekuje. Aż 39% Polaków zdaje sobie sprawę, że ważna jest również pomoc w uzyskaniu informacji nt. choroby i leczenia, a 36% – pomoc psychologa. Nie ma jednej gotowej recepty na pomoc bliskiej nam chorej kobiecie. Rozmawiajmy, pytajmy, bądźmy przy niej – mówi Adrianna Sobol, psychoonkolog, członek zarządu Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej. Wsparcie w chorobie to rola, w której obsadza nas życie. Od nas zależy, czy ją przyjmiemy i jak ją odegramy. Jest też jednak taka, którą możemy sami sobie przydzielić. – Kobiety o nas dbają. Przypominają, abyśmy zjedli, ubrali się ciepło czy zadbali o swoje zdrowie. Możemy im się odwdzięczyć w prosty sposób. Przypominajmy im o regularnym badaniu piersi. 64% mężczyzn deklaruje, że zachęca bliskie sobie kobiety do takich badań. Ta liczba powinna wynosić 100% – dodaje Jakub Popławski.

Rak piersi – profilaktyka to podstawa

Profilaktyka jest najważniejszym elementem wczesnego wykrywania raka piersi. Samobadanie oraz stosowanie się do zaleceń profilaktycznych powinno stać się nawykiem dla kobiet w każdym wieku. Czas, który upływa od zauważenia pierwszych objawów choroby do zgłoszenia się do lekarza specjalisty, jest kluczowy.

– Dzięki licznym kampaniom edukacyjnym, świadomość Polaków w zakresie roli profilaktyki w wykrywaniu raka piersi możliwie na wczesnym etapie rośnie. Ale wciąż przed nami jest wiele wyzwań. I tu potrzebujemy wsparcia mężczyzn, aby przypominali swoim kobietom o regularnym samobadaniu piersi. 50% Polek i 33% Polaków wie, że należy wykonywać je co najmniej raz w miesiącu. I rzeczywiście nieco ponad połowa kobiet deklaruje, że wykonuje to badanie tak jak zalecają eksperci, ale aż 47% Polek rzadziej, bądź w ogóle.

To ogromna grupa kobiet. Pamiętajmy, że nie powinniśmy bać się samobadania piersi. W większości przypadków nie wykryjemy żadnych zmian. Ale ewentualne wykrycie na wczesnym etapie może uratować zdrowie i życie – mówi Anna Kupiecka, Prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej.

Efekty tegorocznej sesji fotograficznej wykonanej przez utalentowany duet rodzeństwa – Diany i Rafała Krasa poznamy w październiku br. wraz z premierą kalendarza Power of Community 2020.

– Cieszę się, że już po raz czwarty wspólnie z moimi kolegami sportowcami mogę współtworzyć tak wspaniały i potrzebny projekt. Gorąco zachęcamy wszystkich mężczyzn do przypominania o badaniach oraz zgłębiania wiedzy nt. profilaktyki. Być może dzięki temu nie będą musieli odgrywać tej trudnej roli, o której mówimy poprzez tegoroczny kalendarz – mówi Jakub Popławski.

Kampania BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa powstała z inicjatywy Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, jej partnerem jest Novartis Oncology. Celem kampanii jest zachęcenie do systematycznych badań i edukacja na temat choroby, jaką jest zaawansowany rak piersi.

Partnerami społecznymi kampanii BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa są: Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Alivia – Fundacja Onkologiczna, Stowarzyszenie AMAZONKI Warszawa-Centrum, Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj życie, Fundacja OmeaLife Rak piersi nie ogranicza, Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Partnerzy Medialni kampanii: Radio Płock, Sieć dla Zdrowia. Kampanię wspierają: Przelewy24.pl. Partnerem medialnym kalendarza Power of Community 2020 jest Twój Styl.

IV edycja kampanii objęta została honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Partnerem merytorycznym kampanii jest Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Partnerem specjalnym kampanii jest Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

