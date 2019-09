Dlaczego mężczyźni unikają lekarzy? Powody mogą być dużym zaskoczeniem

Czwarty rok z rzędu Cleveland Clinic rozpoczyna kampanię MENtion It, która ma na celu zachęcenie mężczyzn do odwiedzania lekarzy i omawiania ich stanu zdrowia. W ramach tegorocznej kampanii zapytano mężczyzn, jak podchodzą do leczenia.

Wyniki mogą zaskoczyć:

72 procent respondentów stwierdziło, że wolą wykonywać prace domowe, takie jak sprzątanie toalet, niż iść do lekarza.



65 procent respondentów stwierdziło, że unikają wizyty u lekarza tak długo, jak to możliwe.



20 procent przyznało, że nie zawsze są uczciwi wobec swoich lekarzy odnośnie swojego zdrowia.



37 procent stwierdziło, że w przeszłości ukrywało informacje, szczególnie dlatego, że nie byli gotowi poradzić sobie z potencjalną diagnozą, która mogłaby się pojawić, gdyby powiedzieli prawdę.

Wyniki są niepokojące, ponieważ powszechnie wiadomo, że im wcześniejsza diagnoza, tym lepsze rokowania. Co więcej, regularne sprawdzanie swojego stanu zdrowia jest najlepszym działaniem profilaktycznym, chroniącym nas przed rozwojem poważnej choroby.

Dlaczego mężczyźni unikają lekarzy?

Dr Tisha Rowe w rozmowie z serwisem HealthLine przyznała, że jedną z najczęstszych przyczyn jest strach przed usłyszeniem poważnej diagnozy. Potem jest syndrom superbohatera, który polega na tym, że mężczyźni chcą widzieć siebie jako zawsze silnych i zdolnych do radzenia sobie z czymkolwiek. „Widzą chodzenie do lekarza jako słabość”. I wreszcie… wrażliwość. Są to często tematy, których mężczyźni wolą raczej całkowicie nie rozmawiać, nawet jeśli rozmowa z lekarzem na ten temat może potencjalnie pomóc. Mowa np. o zaburzeniach erekcji.

Są też panowie, którzy swoich do swoich lekarzy, ale nie udzielają informacji lub celowo kłamią na temat swojego obecnego stanu zdrowia.

