Stosowała lek na ból zęba. Jej krew zrobiła się... niebieska

25-letnia kobieta udała się na izbę przyjęć w Providence na Rhode Island z uogólnioną słabością, zmęczeniem i dusznością. Martwił ją również fakt, że jej skóra zmieniła kolor na niebieski. Po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentką lekarze odkryli, że był to efekt stosowania miejscowo benzokainy. Kobieta przyznała, że poprzedniej nocy zużyła duże ilości maści.

Methemoglobinemia – na czym polega?

U kobiety zdiagnozowano methemoglobinemię – zaburzenie krwi, w którym wytwarzana jest nieprawidłowa ilość methemoglobiny. Methemoglobina jest formą hemoglobiny, białka w czerwonych krwinkach, które przenosi i dystrybuuje tlen do organizmu. Sprawia także, że krew staje się bardzo ciemna. W czerwonych krwinkach występuje niewielki procent tego związku, ale niektóre leki mogą przyspieszyć tworzenie methemoglobiny.

Niebieskawy odcień skóry jest głównym objawem methemoglobinemii, ale dana osoba może również odczuwać ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia psychiczne, zmęczenie, duszność i brak energii.

Stanu tego absolutnie nie wolno bagatelizować. Problem polega na tym, że methemoglobinemia zmniejsza zdolność krwinek czerwonych do przenoszenia tlenu. Może to prowadzić do zawału serca, udaru mózgu, uszkodzenia narządów i śmierci.

