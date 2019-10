Leki na nadciśnienie a ryzyko samobójstwa. Niepokojące doniesienia

W tym badaniu zespół badawczy m.in. z University of Toronto przeprowadził populacyjne badanie kliniczne z wykorzystaniem obserwacji ponad 3800 dorosłych w wieku 66 lat i starszych. Spośród osób, których dane wybrano do badania, 964 zmarło w wyniku samobójstwa w ciągu 100 dni od otrzymania ARB lub inhibitorów ACE od początku 1995 r. do końca 2015 r. Naukowcy stwierdzili, że osoby, którym przepisano ARB, były ponad 1,5 razy bardziej narażone na śmierć w wyniku samobójstwa w porównaniu do osób, którym podano inhibitory ACE.

Samobójstwo po lekach na nadciśnienie?

„Stosowanie ARB może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa w porównaniu z inhibitorami ACE” – stwierdzili naukowcy w badaniu. „W miarę możliwości należy rozważyć stosowanie inhibitorów ACE, szczególnie u pacjentów z ciężką chorobą psychiczną”. W badaniu zauważono, że tym, którzy zmarli w wyniku samobójstwa częściej przepisywano leki na choroby psychiczne, w tym leki przeciwpsychotyczne, benzodiazepiny i stabilizatory nastroju.

Badacze szybko ostrzegli, że ich badania mają pewne wady. Po pierwsze, zauważyli, że ich badania były obserwacyjne. Próbowali ustalić, jak przebiega ten schemat, a nie czy jedna sprawa spowodowała inną. Po drugie, potrzebne są również dalsze badania, aby poprzeć ich ustalenia.

Naukowcy twierdzą, że nie mieli dostępu do ważnych danych dotyczących innych czynników, które mogą przyczynić się do przedwczesnej śmierci, w tym zażywania narkotyków. Ponieważ uczestnikami badania byli przeważnie starsi mężczyźni mieszkający w Ontario, nie wiadomo, czy ich wyniki byłyby takie same dla innych populacji.

Wyniki są interesujące nawet dla lekarzy

Dr Sanjiv Patel, kardiolog z MemorialCare Heart and Vascular Institute w Orange Coast Medical Center w Kalifornii nazywa wyniki badań obserwacyjnych „interesującymi”.

„Musimy pamiętać, że są to wstępne ustalenia” – mówił. Poinformował także, że byłoby wskazane, aby psychiatrzy wypowiedzieli się na ten temat i, że byłoby to dobre zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy, by omawiać wszelkie obawy dotyczące nowych badań.

„Jeśli pacjent cierpiał na choroby psychiczne w przeszłości, my, lekarze, musimy poważnie rozważyć potencjalne konsekwencje przepisania mu pewnych leków, które mogą potencjalnie pogorszyć jego obecną kondycję psychiczną i fizyczną” – powiedział.

Jak zauważono na podstawie badania, prawdopodobieństwo samobójstwa wzrosło u osób, które w przeszłości nadużywały alkoholu, a także doświadczały niepokoju, zaburzeń snu, psychozy, nadpobudliwości i innych problemów ze zdrowiem psychicznym. Zdaniem niektórych lekarzy w przypadku tych pacjentów bardziej odpowiednie jest omówienie potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem tych rodzajów leków.

Jak obniżyć ciśnienie?