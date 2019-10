Czy warto nosić skarpetki? O odkrytych kostkach jesienią i zimą

Większość starszych osób nie odmówi sobie skomentowania gołej kostki zimą u napotkanej młodzieży. Starsze pokolenie uważa, że jest to prosty sposób na zachorowania. Jednak okazuje się, że jest to... mit. Dlaczego warto nosić skarpetki? – Stopa traci szybciej ciepło – powiedział dr Łukasz Durajski, pediatra. Kluczowe tak naprawdę jest to, jaka jest temperatura, ile czasu spędzamy na dworze i co robimy. Skarpetki tak naprawdę mają dawać nam ochronę przed urazami mechanicznymi, np. otarciami butów.

O czym jeszcze wspomniał?

Skarpetki mają znaczenie

Lekarz zwrócił także uwagę na to, że wybór skarpetek nie jest łatwy. Jeśli je nosimy, powinniśmy zadbać o to, by były oddychające i wykonane z naturalnych materiałów. W przypadku niektórych schorzeń konieczne jest dobranie odpowiednich skarpetek, np. uciskowych lub nieuciskowych. Jeżeli stopy często nam puchną lub są zimne, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może to być objaw wielu chorób, w tym niedoczynności tarczycy, choroby nerek, cukrzycy, zaburzeń krążenia.