Widziałeś ducha? Idź do lekarza! To może być objaw poważnego zatrucia

Ostatniego dnia października wielu z nas obchodzi Halloween, zachodnie święto, w trakcie którego przebieramy się za upiory, przyozdabiamy mieszkania lampionami z dyni i zbieramy cukierki, wędrując od domu do domu. A co, jeśli ktoś faktycznie widzi zjawy? I to nie tylko od święta?