Zatrważające dane. W Polsce brakuje 68 tysięcy lekarzy

To fakt – lekarzy w Polsce brakuje, co z pewnością potwierdzi każdy, kto próbował zapisać się do specjalisty w ostatnim czasie. Jesteśmy na szarym końcu w Europie, jeśli chodzi o liczbę lekarzy przypadających na 1 tys. mieszkańców. Z czego wynika ten problem?

W Polsce jest 137 tys. lekarzy wykonujących zawód, natomiast brakuje 68 tys. medyków. Na 1000 mieszkańców przypada średnio 2,4 lekarza, zaś średnia europejska wynosi 3,6. Których specjalistów jest najmniej? Jakie to ma znaczenie dla pacjentów? Jak rozwiązać ten problem? O tym rozmawiali dziennikarka medyczna Aleksandra Kurowska oraz Łukasz Jankowski z Okręgowej Izby Lekarskiej. Jak twierdzi Kurowska, do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) kolejki nie są jeszcze takie długie, ale do specjalistów już zdecydowanie tak. W sezonie chorobowym, kiedy liczba pacjentów wzrasta, lekarze z POZ również mają problem – aby każdy mógł zostać przyjęty, czas przewidziany na wizytę się skraca. Zamknięte oddziały W Polsce brakuje przede wszystkim lekarzy chorób wewnętrznych, internistów, psychiatrów (w tym dziecięcych), pediatrów oraz anestezjologów. Ponieważ brakuje lekarzy, niektóre oddziały szpitalne zostają zamknięte. Łukasz Jankowski z Okręgowej Izby Lekarskiej podkreślił, że występuje duża luka, jeśli chodzi o lekarzy. Brakuje specjalistów między 40-a 60 rokiem życia. Wielu z nich wyjechało z kraju i pracują za granicą. Na mazowszu średnia wieku lekarza pediatry wynosi 59 lat. Zastępowalność pokoleń stoi pod znakiem zapytania. Czytaj także:

Jak ma działać „lekarz na telefon”? „Na pewno nie jest to panaceum na problemy polskiej ochrony zdrowia”